https://sputnikarabic.ae/20220912/لخارجية-الروسية-الوضع-الحالي-لصفقة-الغذاء-لا-يمكن-تحمله-1067630512.html
الخارجية الروسية: الوضع الحالي لصفقة الغذاء لا يمكن تحمله
الخارجية الروسية: الوضع الحالي لصفقة الغذاء لا يمكن تحمله
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي لصفقة الغذاء لا يمكن تحمله. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T10:29+0000
2022-09-12T10:29+0000
2022-09-12T10:29+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين: "هناك شرط بصلاحية (صفقة الغذاء) لمدة 120 يوما، وبعد ذلك يجب على البلدان النظر في تأثيره. إذا لزم الأمر، يمكن إجراء تغييرات على الاتفاقية ذات الصلة. لقد طرحنا المشكلة لأنه من الواضح أن الوضع الحالي لا يمكن قبوله، لأنه يتعارض مع التفاهمات الأساسية التي خلقت سياق موضوع العمل على هذه الوثائق".وأضاف غروشكو: "يشير تحليل التنفيذ (للاتفاقية) إلى أن شركاءنا أظهروا مرة أخرى نهجا لا ضمير له. وإذا نظرت إلى إحصائيات طرق السفن، فمن الواضح أن أكثر من 87 في المئة لا تذهب إلى البلدان الفقيرة، حيث يوجد تهديد حقيقي بالجوع، بل تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لا تنتمي إلى (مناطق) الجوع بأي طريقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرارات المتخذة في الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات تشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التصرف وفقا للمذكرة التي تم توقيعها في إسطنبول".وفي 22 تموز/يوليو الماضي، تم التوقيع في إسطنبول على اتفاقيات متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود. وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الروسية-تنتقد-تنفيذ-صفقة-الغذاء-1067513172.html
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روسيا, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية: الوضع الحالي لصفقة الغذاء لا يمكن تحمله
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي لصفقة الغذاء لا يمكن تحمله.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو للصحفيين: "هناك شرط بصلاحية (صفقة الغذاء) لمدة 120 يوما، وبعد ذلك يجب على البلدان النظر في تأثيره. إذا لزم الأمر، يمكن إجراء تغييرات على الاتفاقية ذات الصلة. لقد طرحنا المشكلة لأنه من الواضح أن الوضع الحالي لا يمكن قبوله، لأنه يتعارض مع التفاهمات الأساسية التي خلقت سياق موضوع العمل على هذه الوثائق".
وأضاف غروشكو: "يشير تحليل التنفيذ (للاتفاقية) إلى أن شركاءنا أظهروا مرة أخرى نهجا لا ضمير له. وإذا نظرت إلى إحصائيات طرق السفن، فمن الواضح أن أكثر من 87 في المئة لا تذهب إلى البلدان الفقيرة
، حيث يوجد تهديد حقيقي بالجوع، بل تذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي لا تنتمي إلى (مناطق) الجوع بأي طريقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرارات المتخذة في الاتحاد الأوروبي بشأن رفع العقوبات تشير بوضوح إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي التصرف وفقا للمذكرة التي تم توقيعها في إسطنبول".
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، تم التوقيع في إسطنبول على اتفاقيات متعددة الأطراف، حول رفع القيود المفروضة على المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود
.
وتفترض الصفقة، التي وقعها ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية، عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.