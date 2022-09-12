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مباحثات عراقية إسبانية حول سبل مكافحة الإرهاب
مباحثات عراقية إسبانية حول سبل مكافحة الإرهاب
أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مباحثات مع السفير الإسباني لدى بغداد بيدرو مارتينيز، اليوم الاثنين، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. 12.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-12T13:07+0000
2022-09-12T13:07+0000
أخبار العراق اليوم
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما في الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار.وأوضح البيان أنه جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.كما تم التأكيد على التعاون البنّاء مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجال المشورة والتدريب، بما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20220911/العراق-العبادي-يدعو-إلى-اتفاق-سياسي-يعتبر-المرحلة-الراهنة-انتقالية-1067610347.html
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

مباحثات عراقية إسبانية حول سبل مكافحة الإرهاب

13:07 GMT 12.09.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOSرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
© AFP 2022 / STEFANIE LOOS
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أجرى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مباحثات مع السفير الإسباني لدى بغداد بيدرو مارتينيز، اليوم الاثنين، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس الحكومة حيدر العبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
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وقال البيان إن رئيس مجلس الوزراء بحث العلاقات الثنائية بين الجانبين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ولاسيما في الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار.
وأوضح البيان أنه جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب.
كما تم التأكيد على التعاون البنّاء مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مجال المشورة والتدريب، بما يعزز من قدرات القوات الأمنية والعسكرية العراقية.
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