https://sputnikarabic.ae/20220913/أمريكا-تنفي-تقارير-عن-تهميش-مبعوثها-إلى-إيران-خلال-محادثات-الاتفاق-النووي-1067698352.html
أمريكا تنفي تقارير عن تهميش مبعوثها إلى إيران خلال محادثات الاتفاق النووي
أمريكا تنفي تقارير عن تهميش مبعوثها إلى إيران خلال محادثات الاتفاق النووي
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الممثل الأمريكي الخاص لدى إيران روب مالي لا يزال يقود المفاوضات بشأن العودة إلى... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T21:34+0000
2022-09-13T21:34+0000
2022-09-13T21:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
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واشنطن- سبوتنيك. ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الاثنين، على لسان مسؤول إسرائيلي رفيع، أن مالي لم يعد لاعبا مهما في المفاوضات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لا يوجد شيء (صحيح) في هذه التقارير. يمكنني أن أخبرك أن روب منخرط بشدة يوميا في جوهر هذه (المحادثات) وهو يقود فريقا هنا في الإدارة".وأضاف أنه "يتواصل بانتظام مع نظرائنا في البيت الأبيض ومجلس النواب ووزارة الخزانة ومجتمع المخابرات وأماكن أخرى فيما يتعلق بجهود تحقيق العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وخططنا للطوارئ أيضا".انخرطت الولايات المتحدة وإيران، بالتعاون مع وسطاء من الاتحاد الأوروبي، في مفاوضات للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك ، قال برايس إن المحادثات تعثرت في أعقاب اقتراح إيراني أخير أدى إلى انتكاس التقدم نحو إتمام الصفقة.وأضاف برايس أنه لم يفت الأوان بعد لإبرام صفقة، لكن إدارة بايدن تواصل النظر في خطط الطوارئ في حال تعذر التفاوض على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/غانتس-إيران-ضاعفت--قدرة-التخصيب-في-منشأة-فوردو-3-مرات-1067665109.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران
أمريكا تنفي تقارير عن تهميش مبعوثها إلى إيران خلال محادثات الاتفاق النووي
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الممثل الأمريكي الخاص لدى إيران روب مالي لا يزال يقود المفاوضات بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي، المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
واشنطن- سبوتنيك
. ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الاثنين، على لسان مسؤول إسرائيلي رفيع، أن مالي لم يعد لاعبا مهما في المفاوضات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة.
وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "لا يوجد شيء (صحيح) في هذه التقارير. يمكنني أن أخبرك أن روب منخرط بشدة يوميا في جوهر هذه (المحادثات) وهو يقود فريقا هنا في الإدارة".
وأضاف أنه "يتواصل بانتظام مع نظرائنا في البيت الأبيض ومجلس النواب ووزارة الخزانة ومجتمع المخابرات وأماكن أخرى فيما يتعلق بجهود تحقيق العودة المتبادلة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة وخططنا للطوارئ أيضا".
انخرطت الولايات المتحدة وإيران، بالتعاون مع وسطاء من الاتحاد الأوروبي، في مفاوضات للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة. ومع ذلك ، قال برايس إن المحادثات تعثرت
في أعقاب اقتراح إيراني أخير أدى إلى انتكاس التقدم نحو إتمام الصفقة.
وأضاف برايس أنه لم يفت الأوان بعد لإبرام صفقة، لكن إدارة بايدن تواصل النظر في خطط الطوارئ في حال تعذر التفاوض على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.