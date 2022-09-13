https://sputnikarabic.ae/20220913/غانتس-إيران-ضاعفت--قدرة-التخصيب-في-منشأة-فوردو-3-مرات-1067665109.html
غانتس: إيران ضاعفت قدرة التخصيب في منشأة "فوردو" 3 مرات
غانتس: إيران ضاعفت قدرة التخصيب في منشأة "فوردو" 3 مرات
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران ضاعفت قدرة التخصيب في منشأة "فوردو" النووية ثلاث مرات. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T08:37+0000
2022-09-13T08:37+0000
2022-09-13T08:38+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بيني غانتس
إيران
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جاء ذلك في إحاطة قدمها غانتس لسفراء مجلس الأمن ودول "اتفاقيات إبراهيم" (اتفاقات تطبيع وقعتها إسرائيل مع دول عربية أواخر 2020) في الأمم المتحدة، وفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.وقال غانتس: "عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي بحوزة إيران كبير جدا".وأضاف: "في منشأة فوردو حيث يحظر على إيران تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الذي لا تزال تحت طائلته، ضاعفت طهران قدرتها على التخصيب ثلاث مرات في العام الماضي".وتابع غانتس: "أكبر عامل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط هو إيران. فهي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب وسباق التسلح"، على حد قوله.وقال: "أعتقد أنه يمكن منع هذا وأن وقت العمل قد حان الآن. تهدد إيران الاقتصاد العالمي وموارد الطاقة وتؤثر على أسعار الغذاء والتجارة وحرية الملاحة والاستقرار في الشرق الأوسط. إذا كان لديها مظلة نووية، فإن الوضع سيزداد سوءا".وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد، وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20220912/غانتس-يكشف-عن-خريطة-لموقع-تحت-الأرض-في-سوريا-تستخدمه-إيران-لإنتاج-وتطوير-الصواريخ-1067646089.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بيني غانتس, إيران
غانتس: إيران ضاعفت قدرة التخصيب في منشأة "فوردو" 3 مرات
08:37 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 08:38 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن إيران ضاعفت قدرة التخصيب في منشأة "فوردو" النووية ثلاث مرات.
جاء ذلك في إحاطة قدمها غانتس لسفراء مجلس الأمن ودول "اتفاقيات إبراهيم" (اتفاقات تطبيع وقعتها إسرائيل مع دول عربية أواخر 2020) في الأمم المتحدة، وفق قناة
"كان" الإسرائيلية الرسمية.
وقال غانتس: "عدد أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي بحوزة إيران كبير جدا".
وأضاف: "في منشأة فوردو حيث يحظر على إيران تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي الذي لا تزال تحت طائلته، ضاعفت طهران قدرتها على التخصيب ثلاث مرات في العام الماضي".
وتابع غانتس
: "أكبر عامل زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط هو إيران. فهي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاب وسباق التسلح"، على حد قوله.
وقال: "أعتقد أنه يمكن منع هذا وأن وقت العمل قد حان الآن. تهدد إيران الاقتصاد العالمي وموارد الطاقة وتؤثر على أسعار الغذاء والتجارة وحرية الملاحة والاستقرار في الشرق الأوسط. إذا كان لديها مظلة نووية، فإن الوضع سيزداد سوءا".
وتسعى إسرائيل لإحباط توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق نووي جديد، وصفه رئيس جهاز الموساد بأنه "كارثة استراتيجية لإسرائيل".