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https://sputnikarabic.ae/20220913/إعلام-طالبان-لم-تتلق-بعد-الدعوة-إلى-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-سمرقند-1067699307.html
إعلام: "طالبان" لم تتلق بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند
إعلام: "طالبان" لم تتلق بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند
لم يتلقى ممثلو حركة طالبان بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستجري في سمرقند في فترة 15-16 أيلول\سبتمبر الجاري. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T23:40+0000
2022-09-13T23:42+0000
حركة طالبان
منظمة شنغهاي
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موسكو – سبوتنيك. وبحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، لم تتلق الإمارة الإسلامية [أفغانستان] بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان".وأعلن ممثل طالبان، بلاب كريمي، أن أفغانستان حافظت دائماً على علاقات جيدة مع أعضاء المنظمة، معرباً عن أمله أنه سيتم خلال الجلسة التوصل إلى نتائج ايجابية في المسائل التي تخص أفغانستان.واستولت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية)، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220913/6-دول-بينها-4-عربية-ستحصل-على-مكانة-شريك-الحوار-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067675366.html
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حركة طالبان, منظمة شنغهاي
حركة طالبان, منظمة شنغهاي

إعلام: "طالبان" لم تتلق بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند

23:40 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 23:42 GMT 13.09.2022)
© Sputnik . Alexandr Astafiev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رؤساء حكومات الدل الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون
اجتماع رؤساء حكومات الدل الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Alexandr Astafiev
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لم يتلقى ممثلو حركة طالبان بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستجري في سمرقند في فترة 15-16 أيلول\سبتمبر الجاري.
موسكو – سبوتنيك. وبحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، لم تتلق الإمارة الإسلامية [أفغانستان] بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان".
اجتماع رؤساء حكومات الدل الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
6 دول بينها 4 عربية ستحصل على مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
12:02 GMT
وأعلن ممثل طالبان، بلاب كريمي، أن أفغانستان حافظت دائماً على علاقات جيدة مع أعضاء المنظمة، معرباً عن أمله أنه سيتم خلال الجلسة التوصل إلى نتائج ايجابية في المسائل التي تخص أفغانستان.
واستولت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية)، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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