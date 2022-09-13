https://sputnikarabic.ae/20220913/إعلام-طالبان-لم-تتلق-بعد-الدعوة-إلى-قمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-في-سمرقند-1067699307.html

إعلام: "طالبان" لم تتلق بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند

إعلام: "طالبان" لم تتلق بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند

لم يتلقى ممثلو حركة طالبان بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستجري في سمرقند في فترة 15-16 أيلول\سبتمبر الجاري. 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T23:40+0000

2022-09-13T23:40+0000

2022-09-13T23:42+0000

حركة طالبان

منظمة شنغهاي

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موسكو – سبوتنيك. وبحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، لم تتلق الإمارة الإسلامية [أفغانستان] بعد الدعوة إلى قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان".وأعلن ممثل طالبان، بلاب كريمي، أن أفغانستان حافظت دائماً على علاقات جيدة مع أعضاء المنظمة، معرباً عن أمله أنه سيتم خلال الجلسة التوصل إلى نتائج ايجابية في المسائل التي تخص أفغانستان.واستولت حركة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطة إرهابية)، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.

https://sputnikarabic.ae/20220913/6-دول-بينها-4-عربية-ستحصل-على-مكانة-شريك-الحوار-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067675366.html

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حركة طالبان, منظمة شنغهاي