https://sputnikarabic.ae/20220913/6-دول-بينها-4-عربية-ستحصل-على-مكانة-شريك-الحوار-في-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067675366.html
6 دول بينها 4 عربية ستحصل على مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
6 دول بينها 4 عربية ستحصل على مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
كشف المنسق الوطني الأوزبكستاني لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، رحمت الله نورمبيتوف، بأن ست دول، من بينها أربع عربية، ستحصل على منح مكانة شريك الحوار في منظمة... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T12:02+0000
2022-09-13T12:02+0000
2022-09-13T12:02+0000
العالم
أخبار أوزبكستان الآن
منظمة شنغهاي للتعاون
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وقال نورمبيتوف للصحفيين إن قمة سمرقند ستكون "إنجازا" قيما يخص توسيع عدد الدول الشريكة في منظمة شنغهاي للتعاون".وفي وقت سابق قال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف إنه من المتوقع خلال القمة التي عقدت في سمرقند توقيع مذكرات بشأن منح وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون مع مصر وقطر والسعودية. ومن المتوقع أيضا الموافقة على طلبات الحصول على صفة الشركاء مع البحرين وجزر المالديف.وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتحصل على العضوية.ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
https://sputnikarabic.ae/20220912/الخارجية-الإيرانية-سيتم-تحديد-عضوية-إيران-الرسمية-في-منظمة-شنغهاي-خلال-قمة-سمرقند-1067649452.html
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العالم, أخبار أوزبكستان الآن, منظمة شنغهاي للتعاون
العالم, أخبار أوزبكستان الآن, منظمة شنغهاي للتعاون
6 دول بينها 4 عربية ستحصل على مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
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كشف المنسق الوطني الأوزبكستاني لشؤون منظمة شنغهاي للتعاون، رحمت الله نورمبيتوف، بأن ست دول، من بينها أربع عربية، ستحصل على منح مكانة شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون في القمة في سمرقند.
وقال نورمبيتوف للصحفيين إن قمة سمرقند ستكون "إنجازا" قيما يخص توسيع عدد الدول الشريكة في منظمة شنغهاي للتعاون".
وفي وقت سابق قال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف إنه من المتوقع خلال القمة التي عقدت في سمرقند توقيع مذكرات بشأن منح وضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون
مع مصر وقطر والسعودية. ومن المتوقع أيضا الموافقة على طلبات الحصول على صفة الشركاء مع البحرين وجزر المالديف.
وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون
في دوشنبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون لتحصل على العضوية.
ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.