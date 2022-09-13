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https://sputnikarabic.ae/20220913/البابا-فرنسيس-يصل-إلى-نور-سلطان-لحضور-مؤتمر-قادة-الأديان-العالمية-والتقليدية-1067678262.html
البابا فرنسيس يصل إلى نور سلطان لحضور مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية
البابا فرنسيس يصل إلى نور سلطان لحضور مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية
أفادت وسائل إعلام كازاخستانية، اليوم الثلاثاء، وصول البابا فرنسيس إلى كازاخستان، وذلك في زيارة رسولية تستغرق ثلاثة أيام. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T13:00+0000
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وقالت الخدمة الصحفية لرئيس كازاخستان في بيانها: وصلت طائرة البابا فرنسيس إلى مطار نور سلطان بكازاخستان، وذلك في زيارة رسولية وللمشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.وبحسب البيان، فإن الضيف الموقر سيلتقي برئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف.وفي 14 سبتمبر/أيلول ستقام صلاة الزعماء الدينيين وبعدها تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في قصر السلام والوفاق.
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البابا فرنسيس يصل إلى نور سلطان لحضور مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية

13:00 GMT 13.09.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantinoالبابا فرنسيس
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
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أفادت وسائل إعلام كازاخستانية، اليوم الثلاثاء، وصول البابا فرنسيس إلى كازاخستان، وذلك في زيارة رسولية تستغرق ثلاثة أيام.
وقالت الخدمة الصحفية لرئيس كازاخستان في بيانها: وصلت طائرة البابا فرنسيس إلى مطار نور سلطان بكازاخستان، وذلك في زيارة رسولية وللمشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.
وبحسب البيان، فإن الضيف الموقر سيلتقي برئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف.
وفي 14 سبتمبر/أيلول ستقام صلاة الزعماء الدينيين وبعدها تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في قصر السلام والوفاق.
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