https://sputnikarabic.ae/20220913/البابا-فرنسيس-يصل-إلى-نور-سلطان-لحضور-مؤتمر-قادة-الأديان-العالمية-والتقليدية-1067678262.html
البابا فرنسيس يصل إلى نور سلطان لحضور مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية
البابا فرنسيس يصل إلى نور سلطان لحضور مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية
أفادت وسائل إعلام كازاخستانية، اليوم الثلاثاء، وصول البابا فرنسيس إلى كازاخستان، وذلك في زيارة رسولية تستغرق ثلاثة أيام. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T13:00+0000
2022-09-13T13:00+0000
2022-09-13T13:00+0000
العالم
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وقالت الخدمة الصحفية لرئيس كازاخستان في بيانها: وصلت طائرة البابا فرنسيس إلى مطار نور سلطان بكازاخستان، وذلك في زيارة رسولية وللمشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.وبحسب البيان، فإن الضيف الموقر سيلتقي برئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف.وفي 14 سبتمبر/أيلول ستقام صلاة الزعماء الدينيين وبعدها تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في قصر السلام والوفاق.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البابا فرنسيس يصل إلى نور سلطان لحضور مؤتمر قادة الأديان العالمية والتقليدية
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أفادت وسائل إعلام كازاخستانية، اليوم الثلاثاء، وصول البابا فرنسيس إلى كازاخستان، وذلك في زيارة رسولية تستغرق ثلاثة أيام.
وقالت الخدمة الصحفية لرئيس كازاخستان في بيانها: وصلت طائرة البابا فرنسيس إلى مطار نور سلطان بكازاخستان، وذلك في زيارة رسولية وللمشاركة في المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية.
وبحسب البيان، فإن الضيف الموقر سيلتقي برئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف.
وفي 14 سبتمبر/أيلول ستقام
صلاة الزعماء الدينيين وبعدها تنطلق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية في قصر السلام والوفاق.