https://sputnikarabic.ae/20220913/البرلمان-التركي-ممارسات-اليونان-الأخيرة-تهدد-أمن-بلادنا-1067692272.html
البرلمان التركي: ممارسات اليونان الأخيرة تهدد أمن بلادنا
البرلمان التركي: ممارسات اليونان الأخيرة تهدد أمن بلادنا
شن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، هجوما عنيفا على اليونان، معتبرا أن "الممارسات الأخيرة" لأثينا تشكل تهديدا لأمن بلاده. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T18:36+0000
2022-09-13T18:36+0000
2022-09-13T18:36+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك خلال استقبال شنطوب، اليوم الثلاثاء، لوفد من مجلس نواب مالطا، بحسب وكالة "الأناضول".وقال رئيس البرلمان التركي: "إن الخطابات والممارسات اليونانية الأخيرة، باتت تشكل تهديدا على أمن تركيا."واتهم شنطوب اليونان بتصعيد التوتر في بحر إيجة وشرق المتوسط والسعي إلى "تحويل بحر إيجة إلى بحيرة يونانية."وأمس الاثنين، اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليونان بمواصلة اختلاق المشاكل، محذرا أثينا من عواقب الإقدام على أي مغامرة لحساب آخرين.وقال الوزير التركي: "بينما نحاول احترام حقوق الجيران على جانبي بحر إيجة، لا يزال اليونانيون يواصلون اختلاق المشاكل".وأضاف محذرا الحكومة اليونانية: "إذا أقدمتم على مغامرة لحساب آخرين، فإنكم ستواجهون العواقب كما حصل بالماضي، وهذا تحذير لجارتنا".يأتي هذا في أعقاب مطالبة السلطات التركية اليونان بتوضيح حول حادثة إطلاق نار على إحدى سفن الشحن.واتهمت أنقرة الجانب اليوناني بإطلاق النار على سفينة شحن تبحر على بعد نحو 11 ميلًا بحريًا من جزيرة بوزكادا (تينيدوس) التركية، مطالبة بإجراء تحقيق جاد في الحادث.في غضون ذلك، قال خفر السواحل اليوناني إنه فتح نيرانًا تحذيرية في اتجاه آمن أثناء مطاردة "سفينة مشبوهة" تبحر تحت علم جزر القمر دخلت المياه الإقليمية اليونانية يوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20220911/-اليونان-تعلن-بدء-الإفراج-عن-طاقمي-ناقلتي-نفط-احتجزتهما-إيران-في-مياه-الخليج-1067608399.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
البرلمان التركي: ممارسات اليونان الأخيرة تهدد أمن بلادنا
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شن رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، هجوما عنيفا على اليونان، معتبرا أن "الممارسات الأخيرة" لأثينا تشكل تهديدا لأمن بلاده.
جاء ذلك خلال استقبال شنطوب، اليوم الثلاثاء، لوفد من مجلس نواب مالطا، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال رئيس البرلمان التركي: "إن الخطابات والممارسات اليونانية الأخيرة، باتت تشكل تهديدا على أمن تركيا."
واتهم شنطوب اليونان بتصعيد التوتر في بحر إيجة وشرق المتوسط والسعي إلى "تحويل بحر إيجة إلى بحيرة يونانية."
وأمس الاثنين، اتهم وزير الخارجية التركي
مولود تشاووش أوغلو اليونان بمواصلة اختلاق المشاكل، محذرا أثينا من عواقب الإقدام على أي مغامرة لحساب آخرين.
وقال الوزير التركي: "بينما نحاول احترام حقوق الجيران على جانبي بحر إيجة، لا يزال اليونانيون يواصلون اختلاق المشاكل".
وأضاف محذرا الحكومة اليونانية: "إذا أقدمتم على مغامرة لحساب آخرين، فإنكم ستواجهون العواقب كما حصل بالماضي، وهذا تحذير لجارتنا".
يأتي هذا في أعقاب مطالبة السلطات التركية اليونان بتوضيح حول حادثة إطلاق نار على إحدى سفن الشحن.
واتهمت أنقرة الجانب اليوناني بإطلاق النار على سفينة شحن تبحر على بعد نحو 11 ميلًا بحريًا من جزيرة بوزكادا (تينيدوس) التركية، مطالبة بإجراء تحقيق جاد في الحادث.
في غضون ذلك، قال خفر السواحل اليوناني إنه فتح نيرانًا تحذيرية في اتجاه آمن أثناء مطاردة "سفينة مشبوهة" تبحر تحت علم جزر القمر دخلت المياه الإقليمية اليونانية يوم السبت.