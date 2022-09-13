https://sputnikarabic.ae/20220913/الخارجية-الصينية-زيارة-رئيس-البلاد-لقمة-منظمة-شنغهاي-للتعاون-ستكون-حدثا-رئيسيا-هذا-العام-1067667892.html
الخارجية الصينية: زيارة رئيس البلاد لقمة منظمة شنغهاي للتعاون ستكون حدثا رئيسيا هذا العام
الخارجية الصينية: زيارة رئيس البلاد لقمة منظمة شنغهاي للتعاون ستكون حدثا رئيسيا هذا العام
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لقمة منظمة شنغهاي للتعاون ستكون حدثا رئيسيًا للسياسة الخارجية لبكين... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T09:40+0000
2022-09-13T09:40+0000
2022-09-13T09:40+0000
العالم
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "الزيارة القادمة هي أهم حدث في السياسة الخارجية بمشاركة رئيس الدولة، والتي ينفذها الجانب الصيني عشية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني والتي تعكس بشكل كامل مدى الأهمية التي توليها الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون".وأشارت المتحدثة إلى أنه على خلفية التغيرات الكبيرة في البيئة الدولية واستمرار جائحة كورونا أصبح دور منظمة شنغهاي للتعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز التنمية والازدهار في جميع البلدان أكثر بروزا.ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية الصينية: زيارة رئيس البلاد لقمة منظمة شنغهاي للتعاون ستكون حدثا رئيسيا هذا العام
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ لقمة منظمة شنغهاي للتعاون ستكون حدثا رئيسيًا للسياسة الخارجية لبكين قبل المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية: "الزيارة القادمة هي أهم حدث في السياسة الخارجية بمشاركة رئيس الدولة، والتي ينفذها الجانب الصيني عشية المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني والتي تعكس بشكل كامل مدى الأهمية التي توليها الصين لمنظمة شنغهاي للتعاون".
وأشارت المتحدثة إلى أنه على خلفية التغيرات الكبيرة في البيئة الدولية واستمرار جائحة كورونا أصبح دور منظمة شنغهاي للتعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين وتعزيز التنمية والازدهار في جميع البلدان أكثر بروزا.
ومنظمة شنغهاي للتعاون منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك فيها الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان. الدول المراقبة - أفغانستان، بيلاروسيا، إيران ومنغوليا، دول شريكة - أذربيجان، أرمينيا، كمبوديا، نيبال، تركيا وسريلانكا.
وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون
في دوشنبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة شريك الحوار لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. هذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.