https://sputnikarabic.ae/20220913/بوتين-يؤكد-لشولتز-أن-محطة-زابوروجيه-النووية-تتعرض-لهجمات-أوكرانية-تسبب-كارثة-واسعة-النطاق-1067689475.html
بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق
بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتز بأن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية مستمرة وثابتة، الأمر الذي يسبب مخاطر حقيقية... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T17:05+0000
2022-09-13T17:05+0000
2022-09-13T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان الكرملين، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، الأوضاع حول أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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روسيا, العالم
بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق
17:05 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 17:13 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتز بأن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية مستمرة وثابتة، الأمر الذي يسبب مخاطر حقيقية لحدوث كارثة واسعة النطاق.
موسكو - سبوتنيك. وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان الكرملين، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، الأوضاع حول أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان الكرملين حول هذا الشأن: "ركزت المحادثة على الوضع حول أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الروسية".