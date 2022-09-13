عربي
بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220913/بوتين-يؤكد-لشولتز-أن-محطة-زابوروجيه-النووية-تتعرض-لهجمات-أوكرانية-تسبب-كارثة-واسعة-النطاق-1067689475.html
بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق
بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتز بأن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية مستمرة وثابتة، الأمر الذي يسبب مخاطر حقيقية... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T17:05+0000
2022-09-13T17:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102756/34/1027563460_0:0:3155:1776_1920x0_80_0_0_442dc46e98e22af57f0931de2e17d98d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان الكرملين، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، الأوضاع حول أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102756/34/1027563460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6eec0399252830989998cab896ff796c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين يؤكد لشولتز أن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية قد تسبب كارثة واسعة النطاق

17:05 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 17:13 GMT 13.09.2022)
© Sputnik . Aleksander Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Aleksander Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
يتبع
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستشار الألماني أولاف شولتز بأن محطة زابوروجيه النووية تتعرض لهجمات أوكرانية مستمرة وثابتة، الأمر الذي يسبب مخاطر حقيقية لحدوث كارثة واسعة النطاق.
موسكو - سبوتنيك. وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب بيان الكرملين، خلال محادثة هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الثلاثاء، الأوضاع حول أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وجاء في بيان الكرملين حول هذا الشأن: "ركزت المحادثة على الوضع حول أوكرانيا في ضوء العملية العسكرية الخاصة الروسية".

العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала