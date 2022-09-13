https://sputnikarabic.ae/20220913/شولتز-وبوتين-يناقشان-مستجدات-الصراع-في-أوكرانيا--1067685960.html

شولتز وبوتين يناقشان مستجدات الأزمة الأوكرانية

شولتز وبوتين يناقشان مستجدات الأزمة الأوكرانية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقشا، في اتصال هاتفي، آخر مستجدات الصراع... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T16:23+0000

2022-09-13T16:23+0000

2022-09-13T16:45+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وبحسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبرستريت، فقد "أكد شولتز لبوتين ضرورة ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية".وكان قد أعلن المتحدث باسم إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أمس الاثنين، أن القوات الأوكرانية تعد لهجوم كبير على منطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، حيث تقوم بنقل أسلحة صاروخية ومدفعية إلى منطقة خط التماس.وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، قد أعلن أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تمد كييف ببيانات لقصف المنشآت الحيوية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأضاف باتروشيف: "يمكن أن تكون عواقب هذه الاستفزازات كارثية للغاية ليس فقط بالنسبة لغالبية سكان أوكرانيا وروسيا، ولكن بالنسبة لأوروبا أيضا، ويمكن أن تتجاوز في نطاقها المآسي التي حدثت في محطات الطاقة النووية في تشيرنوبيل وفوكوشيما".وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد وصف الهجمات التي تستهدف محطة زابوروجيه النووية، بأنها غير مقبولة، وقال خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي إن الهجمات لا تزال مستمرة وتستهدف محطة زابوروجيه للطاقة النووية، مشيرا إلى أنه تمكن من معاينتها وتقييمها بنفسه.وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت، في وقت سابق، تقريرها بشأن السلامة النووية وضمانات الوكالة في أوكرانيا؛ وتناول جزء كبير منه زيارة بعثة الوكالة الأخيرة إلى محطة زابوروجيه النووية، لكنه لم يذكر الجهة المسؤولة عن قصف المحطة.

https://sputnikarabic.ae/20220912/إدارة-منطقة-زابوروجيه-كييف-تنقل-أسلحة-صاروخية-ومدفعية-استعدادا-لهجوم-كبير-على-منطقة-المحطة-النووية-1067649824.html

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