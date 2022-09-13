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https://sputnikarabic.ae/20220913/رئيس-الوزراء-الأرميني-يعلن-مقتل-49-شخصا-في-القصف-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067668834.html
رئيس الوزراء الأرميني يعلن مقتل 49 شخصا في القصف على الحدود مع أذربيجان
رئيس الوزراء الأرميني يعلن مقتل 49 شخصا في القصف على الحدود مع أذربيجان
أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا. 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T10:03+0000
2022-09-13T10:03+0000
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يريفان - سبوتنيك. وقال باشينيان، خلال جلسة البرلمان، "بلغت خسائرنا 49 قتيلا"؛ لافتا إلى أن هذا الرقم ليس نهائيا.واندلعت الاشتباكات على الحدود الأرمينية - الأذربيجانية، ليل الثلاثاء؛ واتهم كل طرف، الطرف الآخر بالمسؤولية عن بدء التصعيد.وذكرت يريفان، أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والطائرات المسيرة.وتعرضت المناطق الحدودية، غيغاركونيك وفايوتس دزور وسيونيك (حدود أرمينيا مع إيران)؛ وهي أراض خارج نطاق إقليم قره باغ.من ناحيتها، أعلنت باكو أن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود؛ وجرى اشتباك في المنطقة.واتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أرمينيا بالسعي إلى تعطيل عملية السلام؛ فيما أبلغ الطرفان عن سقوط ضحايا في صفوف عسكرييهما.
https://sputnikarabic.ae/20220913/وزير-خارجية-أرمينيا-يطلع-نظيره-الروسي-على-تطورات-الوضع-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067660293.html
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أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن
أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الوزراء الأرميني يعلن مقتل 49 شخصا في القصف على الحدود مع أذربيجان

10:03 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants / الانتقال إلى بنك الصورزعيم المعارضة الأرمينية، نيكولا باشنيان في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018
زعيم المعارضة الأرمينية، نيكولا باشنيان في يريفان، أرمينيا 23 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Asatur Yesayants
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.
يريفان - سبوتنيك. وقال باشينيان، خلال جلسة البرلمان، "بلغت خسائرنا 49 قتيلا"؛ لافتا إلى أن هذا الرقم ليس نهائيا.
واندلعت الاشتباكات على الحدود الأرمينية - الأذربيجانية، ليل الثلاثاء؛ واتهم كل طرف، الطرف الآخر بالمسؤولية عن بدء التصعيد.
وذكرت يريفان، أن الجيش الأذربيجاني قصف أراضي أرمينيا بالمدفعية والطائرات المسيرة.
وتعرضت المناطق الحدودية، غيغاركونيك وفايوتس دزور وسيونيك (حدود أرمينيا مع إيران)؛ وهي أراض خارج نطاق إقليم قره باغ.
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02:21 GMT
من ناحيتها، أعلنت باكو أن الجيش الأرميني أطلق النار على مواقع القوات الأذربيجانية على الحدود؛ وجرى اشتباك في المنطقة.
واتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية، أرمينيا بالسعي إلى تعطيل عملية السلام؛ فيما أبلغ الطرفان عن سقوط ضحايا في صفوف عسكرييهما.
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