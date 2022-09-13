https://sputnikarabic.ae/20220913/رئيس-الوزراء-الكويتي-يصل-إلى-السعودية-في-أول-زيارة-خارجية-1067679024.html
رئيس الوزراء الكويتي يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية
رئيس الوزراء الكويتي يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية
وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد النواف الأحمد الصباح إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، في زيارة خارجية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه مطلع الشهر... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T13:13+0000
2022-09-13T13:13+0000
2022-09-13T13:13+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الكويت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065506073_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_38b74c42548ed338c62e8afad57899f5.jpg
وكان في استقبال الأحمد، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وبدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).واكتفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بخبر وصول النواف إلى السعودية في زيارة رسمية واستقباله بالمطار، دون تفاصيل حول جدول الزيارة ومدتها.وأدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت في الثاني من أغسطس/آب الماضي وذلك بعد أربعة أشهر من حل حكومة سابقه صباح الخالد الحمد الصباح.
السعودية
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/18/1065506073_70:0:2799:2047_1920x0_80_0_0_2fec25fafb0ade52752cba12944eded9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت
رئيس الوزراء الكويتي يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية
تابعنا عبر
وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد النواف الأحمد الصباح إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، في زيارة خارجية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه مطلع الشهر الماضي.
وكان في استقبال الأحمد، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وبدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس
).
واكتفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا
)، بخبر وصول النواف إلى السعودية في زيارة رسمية واستقباله بالمطار، دون تفاصيل حول جدول الزيارة ومدتها.
وأدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف
الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت في الثاني من أغسطس/آب الماضي وذلك بعد أربعة أشهر من حل حكومة سابقه صباح الخالد الحمد الصباح.