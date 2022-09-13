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https://sputnikarabic.ae/20220913/رئيس-الوزراء-الكويتي-يصل-إلى-السعودية-في-أول-زيارة-خارجية-1067679024.html
رئيس الوزراء الكويتي يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية
رئيس الوزراء الكويتي يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية
وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد النواف الأحمد الصباح إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، في زيارة خارجية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه مطلع الشهر... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T13:13+0000
2022-09-13T13:13+0000
السعودية
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وكان في استقبال الأحمد، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وبدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).واكتفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بخبر وصول النواف إلى السعودية في زيارة رسمية واستقباله بالمطار، دون تفاصيل حول جدول الزيارة ومدتها.وأدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت في الثاني من أغسطس/آب الماضي وذلك بعد أربعة أشهر من حل حكومة سابقه صباح الخالد الحمد الصباح.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الكويت

رئيس الوزراء الكويتي يصل إلى السعودية في أول زيارة خارجية

13:13 GMT 13.09.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATتعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة
تعيين الشيخ أحمد النواف رئيسا للوزراء في الكويت وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد النواف الأحمد الصباح إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، في زيارة خارجية هي الأولى له منذ تولي مهام منصبه مطلع الشهر الماضي.
وكان في استقبال الأحمد، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وبدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وعدد من المسؤولين السعوديين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
واكتفت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، بخبر وصول النواف إلى السعودية في زيارة رسمية واستقباله بالمطار، دون تفاصيل حول جدول الزيارة ومدتها.
وأدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف الأحمد الصباح، نجل أمير البلاد، اليمين الدستورية أمام وليّ العهد الكويتي في قصر بيان في العاصمة الكويت في الثاني من أغسطس/آب الماضي وذلك بعد أربعة أشهر من حل حكومة سابقه صباح الخالد الحمد الصباح.
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