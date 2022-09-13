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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220913/لوغانسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-بريانكا-بصواريخ-هيمارس-الأمريكية-1067660747.html
لوغانسك.. القوات الأوكرانية تقصف مدينة بريانكا بصواريخ هيمارس الأمريكية
لوغانسك.. القوات الأوكرانية تقصف مدينة بريانكا بصواريخ هيمارس الأمريكية
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T04:05+0000
2022-09-13T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جمهورية لوغانسك الشعبية
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لوغانسك – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان نشره على تطبيق "تيليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 23.10 (يتزامن مع توقيت موسكو) على مدينة بريانكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".وتواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.ومن انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.كما تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20220913/واشنطن-تعلن-تزويد-كييف-بمعلومات-استخباراتية-خلال-عملياتها-الأخيرة-في-خاركوف-وخيرسون-1067659883.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية
جمهورية لوغانسك الشعبية

لوغانسك.. القوات الأوكرانية تقصف مدينة بريانكا بصواريخ هيمارس الأمريكية

04:05 GMT 13.09.2022
© Sputnik . Sergey Stepanovصواريخ هيمارس
صواريخ هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية أطلقت أربعة صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة بريانكا في الجمهورية.
لوغانسك – سبوتنيك. وقال المكتب التمثيلي في بيان نشره على تطبيق "تيليغرام"، أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 23.10 (يتزامن مع توقيت موسكو) على مدينة بريانكا، باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".
وتواصل القوات الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ الـ 24 من فبراير/شباط الماضي، تقدمها على جبهات القتال في إقليم دونباس.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تعلن تزويد كييف بمعلومات استخباراتية خلال عملياتها الأخيرة في خاركوف وخيرسون
00:27 GMT
ومن انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
كما تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية فيها، فضلا عن تقديم جميع مجرمي الحرب، المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس، إلى العدالة.
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