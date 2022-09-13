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مدفيديف: مشروع "الضمانات الأمنية" المقدم من كييف هو مقدمة لحرب عالمية ثالثة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220913/مدفيديف-العملية-العسكرية-الخاصة-ستنتقل-إلى-مستوى-آخر-إذا-استمر-الغرب-بتزويد-كييف-بالسلاح-1067683614.html
مدفيديف: مشروع "الضمانات الأمنية" المقدم من كييف هو مقدمة لحرب عالمية ثالثة
مدفيديف: مشروع "الضمانات الأمنية" المقدم من كييف هو مقدمة لحرب عالمية ثالثة
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنه إذا استمر الغرب في إمداد كييف بالأسلحة الخطرة، فإن العملية العسكرية ستنتقل إلى مستوى آخر... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T15:13+0000
2022-09-13T15:28+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وشدد مدفيديف على أن مشروع كييف الخاص بـ "الضمانات الأمنية"، والذي أعلن عنه اليوم مكتب فلاديمير زيلينسكي، هو "في الأساس مقدمة للحرب العالمية الثالثة ولن يقدم أحد أي "ضمانات" للنازيين الأوكرانيين".
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روسيا

مدفيديف: مشروع "الضمانات الأمنية" المقدم من كييف هو مقدمة لحرب عالمية ثالثة

15:13 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 13.09.2022)
© Sputnik . Дмитрий Астахов / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف
رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
© Sputnik . Дмитрий Астахов
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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، أنه إذا استمر الغرب في إمداد كييف بالأسلحة الخطرة، فإن العملية العسكرية ستنتقل إلى مستوى آخر عاجلا أم آجلا.
وشدد مدفيديف على أن مشروع كييف الخاص بـ "الضمانات الأمنية"، والذي أعلن عنه اليوم مكتب فلاديمير زيلينسكي، هو "في الأساس مقدمة للحرب العالمية الثالثة ولن يقدم أحد أي "ضمانات" للنازيين الأوكرانيين".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:13 GMT
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