https://sputnikarabic.ae/20220913/منظمة-حقوقية-ترصد-هجرة-أكثر-من-2500-قاصر-تونسي-إلى-السواحل-الإيطالية-في-أقل-من-9-أشهر-1067681711.html

منظمة حقوقية ترصد هجرة أكثر من 2500 قاصر تونسي إلى السواحل الإيطالية في أقل من 9 أشهر

منظمة حقوقية ترصد هجرة أكثر من 2500 قاصر تونسي إلى السواحل الإيطالية في أقل من 9 أشهر

رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء وصول أكثر من 2500 مهاجر تونسي قاصر إلى السواحل الإيطالية خلال الـ9 أشهر الماضية... 13.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-13T15:54+0000

2022-09-13T15:54+0000

2022-09-13T16:07+0000

أخبار تونس اليوم

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ووفقا لـ "أ ف ب"، أكد تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى السواحل الإيطالية من بينهم 2635 قاصرا منذ مطلع العام الحالي.وأوضح التقرير أنه ومنذ يناير/ كانون الثاني وحتى 12 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، 2022، وصل 13449 مهاجرا تونسيا إلى إيطاليا مقارنة بـ11042 كانوا قد وصلوا خلال الفترة نفسها في العام الماضي 2021.وخلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى، أكد الناطق الرسمي باسمه، رمضان بن عمر أن "أزمة الهجرة متواصلة في ظل صمت من المؤسسات والوزارات التونسية" محملا الرئاسة التونسية مسؤولية هذا الأمر.وعن الأسباب الدافعة إلى تزايد الهجرة إلى أوروبا، أوضح المنتدى أن من أهم أسباب ذلك: "المناخ السياسي المتوتر"، ووجود "إحساس بالإحباط وانعدام الأمن في البلاد".جدير بالذكر أن تونس تواجه أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، خاصة بعد موجة من ارتفاع الأسعار، دفعت رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى إصدار توجيهات لرئيسة حكومته بضرورة التصدي للمحتكرين في السوق التونسية.

https://sputnikarabic.ae/20220731/التونسيون-يتصدرون-قائمة-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-إيطاليا-1065798530.html

https://sputnikarabic.ae/20211211/20-من-التونسيين-يفكرون-في-الهجرة-ومخاوف-من-نزيف-الكفاءات-1053819047.html

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