https://sputnikarabic.ae/20220913/منظمة-حقوقية-ترصد-هجرة-أكثر-من-2500-قاصر-تونسي-إلى-السواحل-الإيطالية-في-أقل-من-9-أشهر-1067681711.html
منظمة حقوقية ترصد هجرة أكثر من 2500 قاصر تونسي إلى السواحل الإيطالية في أقل من 9 أشهر
منظمة حقوقية ترصد هجرة أكثر من 2500 قاصر تونسي إلى السواحل الإيطالية في أقل من 9 أشهر
رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء وصول أكثر من 2500 مهاجر تونسي قاصر إلى السواحل الإيطالية خلال الـ9 أشهر الماضية... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T15:54+0000
2022-09-13T15:54+0000
2022-09-13T16:07+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/57/1018675704_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_b50c0d63a23e903e7417d88ce32ee367.jpg
ووفقا لـ "أ ف ب"، أكد تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى السواحل الإيطالية من بينهم 2635 قاصرا منذ مطلع العام الحالي.وأوضح التقرير أنه ومنذ يناير/ كانون الثاني وحتى 12 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، 2022، وصل 13449 مهاجرا تونسيا إلى إيطاليا مقارنة بـ11042 كانوا قد وصلوا خلال الفترة نفسها في العام الماضي 2021.وخلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى، أكد الناطق الرسمي باسمه، رمضان بن عمر أن "أزمة الهجرة متواصلة في ظل صمت من المؤسسات والوزارات التونسية" محملا الرئاسة التونسية مسؤولية هذا الأمر.وعن الأسباب الدافعة إلى تزايد الهجرة إلى أوروبا، أوضح المنتدى أن من أهم أسباب ذلك: "المناخ السياسي المتوتر"، ووجود "إحساس بالإحباط وانعدام الأمن في البلاد".جدير بالذكر أن تونس تواجه أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، خاصة بعد موجة من ارتفاع الأسعار، دفعت رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى إصدار توجيهات لرئيسة حكومته بضرورة التصدي للمحتكرين في السوق التونسية.
https://sputnikarabic.ae/20220731/التونسيون-يتصدرون-قائمة-الهجرة-غير-الشرعية-إلى-إيطاليا-1065798530.html
https://sputnikarabic.ae/20211211/20-من-التونسيين-يفكرون-في-الهجرة-ومخاوف-من-نزيف-الكفاءات-1053819047.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101867/57/1018675704_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_5472eb425765801b87cc963555ef2d2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
منظمة حقوقية ترصد هجرة أكثر من 2500 قاصر تونسي إلى السواحل الإيطالية في أقل من 9 أشهر
15:54 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 16:07 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير له، اليوم الثلاثاء وصول أكثر من 2500 مهاجر تونسي قاصر إلى السواحل الإيطالية خلال الـ9 أشهر الماضية من العام الجاري 2022.
ووفقا لـ
"أ ف ب"، أكد تقرير صادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن أكثر من 13 ألف مهاجر تونسي وصلوا إلى السواحل الإيطالية من بينهم 2635 قاصرا منذ مطلع العام الحالي.
وأوضح التقرير أنه ومنذ يناير/ كانون الثاني وحتى 12
سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، 2022، وصل 13449 مهاجرا تونسيا إلى إيطاليا مقارنة بـ11042 كانوا قد وصلوا خلال الفترة نفسها في العام الماضي 2021.
وقال التقرير: "من بين الواصلين 624 امرأة و2635 قاصرا فضلا عن 1822 قاصرا من دون مرافقة"، لافتا إلى أن "507 قتلى قضوا في حوادث غرق قبالة السواحل التونسية منذ مطلع العام".
وخلال مؤتمر صحفي عقده المنتدى، أكد الناطق الرسمي باسمه، رمضان بن عمر أن "أزمة الهجرة متواصلة في ظل صمت من المؤسسات والوزارات التونسية" محملا الرئاسة التونسية مسؤولية هذا الأمر.
11 ديسمبر 2021, 16:00 GMT
وعن الأسباب
الدافعة إلى تزايد الهجرة إلى أوروبا، أوضح المنتدى أن من أهم أسباب ذلك: "المناخ السياسي المتوتر"، ووجود "إحساس بالإحباط وانعدام الأمن في البلاد".
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أصدرت في وقت سابق اليوم، بيانا أكدت فيه أن قوات خفر السواحل تمكنت من "إحباط 34 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 554 مجتازا"، يأتي ذلك فيما تم الإعلان خلال الأسبوع الماضي عن غرق 12 تونسيا، جراء غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.
جدير بالذكر أن تونس تواجه أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، خاصة بعد موجة من ارتفاع الأسعار، دفعت رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلى إصدار توجيهات لرئيسة حكومته بضرورة التصدي للمحتكرين في السوق التونسية.