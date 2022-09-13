https://sputnikarabic.ae/20220913/واشنطن-تحث-أرمينيا-وأذربيجان-على-إقامة-خطوط-تواصل-لإيجاد-حل-دبلوماسي-بينهما-1067694881.html
واشنطن تحث أرمينيا وأذربيجان على إقامة خطوط تواصل لإيجاد حل دبلوماسي بينهما
واشنطن تحث أرمينيا وأذربيجان على إقامة خطوط تواصل لإيجاد حل دبلوماسي بينهما
حث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أرمينيا وأذربيجان على إقامة خطوط تواصل للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة المندلعة بين البلدين، داعيا كل... 13.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-13T19:35+0000
2022-09-13T19:35+0000
2022-09-13T19:47+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال برايس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نشجع أذربيجان وأرمينيا على إقامة خطوط تواصل للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة بينهما".وأكد أن "الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة وأن واشنطن منخرطة مع الطرفين من أجل خفض التوتر".وأضاف برايس "نطالب كل الأطراف بما في ذلك روسيا باستخدام نفوذها لتسوية الأزمة، ونطالب بوقف الأعمال العسكرية ووقف التصعيد والتوصل لحل سياسي".واندلعت الاشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220912/حكومة-أرمينيا-باشينيان-يجري-اتصالا-هاتفيا-مع-بوتين-لمناقشة-التصعيد-على-الحدود-مع-أذربيجان-1067659591.html
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واشنطن تحث أرمينيا وأذربيجان على إقامة خطوط تواصل لإيجاد حل دبلوماسي بينهما
19:35 GMT 13.09.2022 (تم التحديث: 19:47 GMT 13.09.2022) تابعنا عبر
حث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أرمينيا وأذربيجان على إقامة خطوط تواصل للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة المندلعة بين البلدين، داعيا كل الأطراف بما في ذلك موسكو لبذل جهودها لتسوية الأزمة.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال برايس في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نشجع أذربيجان وأرمينيا على إقامة خطوط تواصل للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة بينهما".
وأكد أن "الجهود الدبلوماسية ما زالت مستمرة وأن واشنطن منخرطة مع الطرفين من أجل خفض التوتر".
وأضاف برايس "نطالب كل الأطراف بما في ذلك روسيا باستخدام نفوذها لتسوية الأزمة، ونطالب بوقف الأعمال العسكرية ووقف التصعيد والتوصل لحل سياسي".
واندلعت الاشتباكات، ليل الثلاثاء، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية وأدت لسقوط ضحايا في جيشي البلدين، واتهم الطرفان بعضهما البعض ببدء التصعيد.
وبحلول صباح اليوم، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، إثر محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان
وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.