https://sputnikarabic.ae/20220914/ألمانيا-قد-تتخذ-خطوة-تاريخية-لمنع-انهيار-قطاع-الطاقة-في-البلاد-1067722774.html
ألمانيا قد تتخذ خطوة "تاريخية" لمنع انهيار قطاع الطاقة في البلاد
ألمانيا قد تتخذ خطوة "تاريخية" لمنع انهيار قطاع الطاقة في البلاد
كشفت مصادر غربية عن خطوة قد تقوم بها الحكومة الألمانية بهدف منع انهيار قطاع الطاقة في البلاد وصفتها وكالات الإعلام "بالتاريخية" بسبب عدم انسجامها مع السياسات... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T11:47+0000
2022-09-14T11:47+0000
2022-09-14T11:47+0000
العالم
اقتصاد
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وتعمل الحكومة الألمانية على زيادة حصتها من أكبر شركات الطاقة في البلاد وهي شركة "Uniper SE"، حيث قد تصل هذه الحصة لأكثر من 50%، لكن المصادر أكدت أن برلين "منفتحة على اتخاذ خطوة تاريخية متمثلة في التأميم الكامل لأكبر مستورد للغاز في البلاد لمنع انهيار نظام الطاقة".وتحتاج شركة "Uniper" ومقرها دوسلدورف إلى مزيد من المساعدات الحكومية، بحسب "بلومبرغ" بعد الاستفادة من حزمة دعم سابقة وصلت قيمتها إلى 20 مليار يورو (20 مليار دولار)، نقلا عن "أشخاص مطلعين"، حيث تسبب "ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتخفيضات الإمدادات الروسية في تكبد ملايين الخسائر اليومية، مما دفع الحكومة إلى التدخل في حزمة إنقاذ في تموز يوليو/تموز تضمنت الاستحواذ على حصة 30٪"، مع التنويه إلى أن انخفاض التوريدات الروسية كان نتيجة العقوبات الغربية.مصادر تكشف معلومات "سرية"ونقلت "بلومبرغ" عن أحد الأشخاص، "الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات سرية"، أن إدارة المستشار أولاف شولتس مستعدة "لضخ المزيد من رأس المال وزيادة حصتها فوق عتبة 50٪".وقال المصدر السري إن عملية التأميم الكامل قيد المناقشة أيضًا، وسيكون لشركة "Fortum Oyj" الفنلندية، وهي الشركة الأم لشركة "Uniper" رأي في هذا القرار، حيث لا تزال المحادثات جارية مع الحكومة الفنلندية، التي تملك الحصة الأكبر لدى الشركة الأم.يذكر أن أسهم شركة "Uniper" انخفضت بنسبة 9.6 ٪ اليوم بعد الساعة 12:19، في فرانكفورت بعد ارتفاعها في وقت سابق بنسبة 10.6٪ ، بينما انخفضت أسهم الشركة الأم "Fortum" بنسبة 0.9٪ بعد ارتفاعها بنسبة 7.1٪.الشركة تعاني من بيئة تشغيل متدهورةوقالت شركة "Fortum"في بيان اليوم إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات منوهة إلى أنه يجري النظر في "حلول بديلة" في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة.وبدوره، اعتبر القسم الخاص بالتحليل الاقتصادي لدى "بلومبرغ" أن "التأميم المحتمل لشركة (Uniper) من قبل ألمانيا قد يمنح المستثمرين الأقلية مخرجا قبل التعافي غير المؤكد (للاقتصاد)، حيث من المحتمل أن تتجاوز الخسائر الناتجة عن الاضطرار بسبب استبدال إمدادات الغاز الروسي المتوقفة بالأسعار الحالية 18 مليار يورو هذا العام".
https://sputnikarabic.ae/20220912/توقعات-بحدوث-سلسة-أزمات-في-أوروبا-بسبب-الطاقة-تتضمن-أعمال-شغب-وتغيير-حكومات--1067654855.html
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العالم, اقتصاد
ألمانيا قد تتخذ خطوة "تاريخية" لمنع انهيار قطاع الطاقة في البلاد
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كشفت مصادر غربية عن خطوة قد تقوم بها الحكومة الألمانية بهدف منع انهيار قطاع الطاقة في البلاد وصفتها وكالات الإعلام "بالتاريخية" بسبب عدم انسجامها مع السياسات الغربية السابقة.
وتعمل الحكومة الألمانية على زيادة حصتها من أكبر شركات الطاقة في البلاد وهي شركة "Uniper SE"، حيث قد تصل هذه الحصة لأكثر من 50%، لكن المصادر أكدت أن برلين "منفتحة على اتخاذ خطوة تاريخية متمثلة في التأميم الكامل لأكبر مستورد للغاز في البلاد لمنع انهيار نظام الطاقة".
وتحتاج شركة "Uniper" ومقرها دوسلدورف إلى مزيد من المساعدات الحكومية، بحسب "بلومبرغ" بعد الاستفادة
من حزمة دعم سابقة وصلت قيمتها إلى 20 مليار يورو (20 مليار دولار)، نقلا عن "أشخاص مطلعين"، حيث تسبب "ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي وتخفيضات الإمدادات الروسية في تكبد ملايين الخسائر اليومية، مما دفع الحكومة إلى التدخل في حزمة إنقاذ في تموز يوليو/تموز تضمنت الاستحواذ على حصة 30٪"، مع التنويه إلى أن انخفاض التوريدات الروسية كان نتيجة العقوبات
الغربية.
مصادر تكشف معلومات "سرية"
ونقلت "بلومبرغ" عن أحد الأشخاص، "الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات سرية"، أن إدارة المستشار أولاف شولتس مستعدة "لضخ المزيد من رأس المال وزيادة حصتها فوق عتبة 50٪".
وقال المصدر السري إن عملية التأميم الكامل قيد المناقشة أيضًا، وسيكون لشركة "Fortum Oyj" الفنلندية، وهي الشركة الأم لشركة "Uniper" رأي في هذا القرار، حيث لا تزال المحادثات جارية مع الحكومة الفنلندية، التي تملك الحصة الأكبر لدى الشركة الأم.
وبدورها، أكدت شركة "Uniper" اليوم الأربعاء، أن أحد الخيارات التي تتم مناقشتها هو حصول الحكومة الألمانية على حصة "أغلبية كبيرة".
يذكر أن أسهم شركة "Uniper" انخفضت بنسبة 9.6 ٪ اليوم بعد الساعة 12:19، في فرانكفورت بعد ارتفاعها في وقت سابق بنسبة 10.6٪ ، بينما انخفضت أسهم الشركة الأم "Fortum" بنسبة 0.9٪ بعد ارتفاعها بنسبة 7.1٪.
الشركة تعاني من بيئة تشغيل متدهورة
وقالت شركة "Fortum"في بيان اليوم إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات منوهة إلى أنه يجري النظر في "حلول بديلة" في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة
.
وأضافت الشركة الأم: "يجب أن تؤخذ بيئة التشغيل المتدهورة والوضع المالي لشركة (Uniper) في الاعتبار بينما تواصل (Fortum) والحكومة الألمانية و(Uniper) مناقشاتهم حول حل طويل الأجل، سنعمل على تحديث وضع السوق عند الضرورة".
وبدوره، اعتبر القسم الخاص بالتحليل الاقتصادي لدى "بلومبرغ" أن "التأميم المحتمل لشركة (Uniper) من قبل ألمانيا قد يمنح المستثمرين الأقلية مخرجا قبل التعافي غير المؤكد (للاقتصاد)، حيث من المحتمل أن تتجاوز الخسائر الناتجة عن الاضطرار بسبب استبدال إمدادات الغاز الروسي المتوقفة بالأسعار الحالية 18 مليار يورو هذا العام".