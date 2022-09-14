https://sputnikarabic.ae/20220914/إصابة-رئيس-وزراء-الأردن-بكورونا-للمرة-الثانية-في-2022-1067744800.html
إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا للمرة الثانية في 2022
إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا للمرة الثانية في 2022
أصيب رئيس وزراء الأردني بشر الخصاونة بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال العام الجاري. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T17:01+0000
2022-09-14T17:01+0000
2022-09-14T17:01+0000
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1064931812_0:0:3039:1709_1920x0_80_0_0_ca7478a74b7f362706b5b061d2a0328f.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، في بيان: "أظهر فحصان سريعان أجراهما رئيس الوزراء بشر الخصاونة عصر اليوم الأربعاء إصابته بفيروس كورونا".وأضافت الوكالة: "أجرى رئيس الوزراء الفحص المعتمد (بي سي آر) للتأكد من حقيقة الإصابة".يستلزم ذلك دخول رئيس الوزراء، في إجراءات العزل المنزلي ضمن البروتوكول المعمول به لحين ظهور النتائج النهائية، وفقا للوكالة.وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الخصاونة بكورونا خلال العام الحالي، حيث تم الإعلان عن إصابته في فبراير/ شباط الماضي عقب ترؤسه اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.وعلى إثر ذلك ألغي لقاء كان مقررا له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، حتى مساء اليوم الأربعاء، مليونا و742 ألفا و256، بينها 14 ألفا و144 وفاة، ومليون و725 ألفا و175 حالة تعاف.
https://sputnikarabic.ae/20220515/الأردن-ارتفاع-إصابات-كورونا-72-خلال-الأسبوع-الأخير-1062258569.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0a/1064931812_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_a5ad3d7f430b3f76f86267b350d9ea99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
إصابة رئيس وزراء الأردن بكورونا للمرة الثانية في 2022
تابعنا عبر
أصيب رئيس وزراء الأردني بشر الخصاونة بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال العام الجاري.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية
، في بيان: "أظهر فحصان سريعان أجراهما رئيس الوزراء بشر الخصاونة عصر اليوم الأربعاء إصابته بفيروس كورونا".
وأضافت الوكالة: "أجرى رئيس الوزراء الفحص المعتمد (بي سي آر) للتأكد من حقيقة الإصابة".
يستلزم ذلك دخول رئيس الوزراء، في إجراءات العزل المنزلي ضمن البروتوكول المعمول به لحين ظهور النتائج النهائية، وفقا للوكالة.
وهذه هي المرة الثانية التي يصاب فيها الخصاونة بكورونا خلال العام الحالي، حيث تم الإعلان عن إصابته في فبراير/ شباط الماضي عقب ترؤسه اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة.
وعلى إثر ذلك ألغي لقاء كان مقررا له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الأردن، حتى مساء اليوم الأربعاء، مليونا و742 ألفا و256، بينها 14 ألفا و144 وفاة، ومليون و725 ألفا و175 حالة تعاف.