https://sputnikarabic.ae/20240427/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1088345085.html
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T20:59+0000
2024-04-27T20:59+0000
2024-04-27T20:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
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وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وبعدها بوقت قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/شباط 2022، تم تدمير 593 طائرة عسكرية أوكرانية و270 مروحية و23541 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 509 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و15864 دبابة وعربة مدرعة و1275 راجمة صواريخ و9167 مدفعا ميدانيا وهاون، بالإضافة إلى 21336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240427/سو-34-الروسية-تستهدف-التحصينات-الأوكرانية-بصواريخ-من-طراز-فاب-500-شديدة-الانفجار-فيديو-1088341153.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أوكرانية
فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وبعدها بوقت قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/شباط 2022، تم تدمير 593 طائرة عسكرية أوكرانية و270 مروحية و23541 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 509 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و15864 دبابة وعربة مدرعة و1275 راجمة صواريخ و9167 مدفعا ميدانيا وهاون، بالإضافة إلى 21336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.