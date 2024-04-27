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عالم سبوتنيك
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ملفات ساخنة
البيت الأبيض والاتحاد الأوربي يريد "إجابات" من إسرائيل بشأن المقابر الجماعية في غزة. هل يسفر الموقف الدولي عن شيء؟
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صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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قوانين الاقتصاد
خبير سعودي يوضح سبب اختيار روسيا للمملكة لإنشاء مجمع صناعي
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11 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الأطلسية هي رسالة لروسيا بأن الحلف جاهز للتعامل مع مجريات الأحداث في المنطقة
10:15 GMT
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240427/الدفاع-الروسية-تدمير-5-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1088345085.html
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك. 27.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-27T20:59+0000
2024-04-27T20:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
طائرة مسيرة
أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية
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وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".وبعدها بوقت قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/شباط 2022، تم تدمير 593 طائرة عسكرية أوكرانية و270 مروحية و23541 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 509 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و15864 دبابة وعربة مدرعة و1275 راجمة صواريخ و9167 مدفعا ميدانيا وهاون، بالإضافة إلى 21336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
https://sputnikarabic.ae/20240427/سو-34-الروسية-تستهدف-التحصينات-الأوكرانية-بصواريخ-من-طراز-فاب-500-شديدة-الانفجار-فيديو-1088341153.html
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روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية
روسيا, طائرة مسيرة, أخبار أوكرانيا, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية: تدمير 5 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

20:59 GMT 27.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنزل متضرر جراء سقوط مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا 16 يناير 2024
منزل متضرر جراء سقوط مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا 16 يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 5 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
وبعدها بوقت قليل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام طائرتين مسيرتين، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بريانسك.
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" الروسية تستهدف التحصينات الأوكرانية بصواريخ من طراز "فاب 500" شديدة الانفجار... فيديو
19:11 GMT
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "عند نحو الساعة 23:15 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك".
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، في 24 فبراير/شباط 2022، تم تدمير 593 طائرة عسكرية أوكرانية و270 مروحية و23541 طائرة مسيرة، بالإضافة إلى تدمير 509 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و15864 دبابة وعربة مدرعة و1275 راجمة صواريخ و9167 مدفعا ميدانيا وهاون، بالإضافة إلى 21336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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Палестинцы осматривают ущерб, нанесенный больнице Аль-Шифа в секторе Газа после того, как израильские военные покинули комплекс - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... انتقاد إسرائيلي للمقترح المصري بشأن الهدنة في غزةأمس, 09:20 GMT
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