https://sputnikarabic.ae/20220914/الخارجية-الروسية-أذربيجان-وأرمينيا-على-بداية-طريق-المصالحة-1067702147.html
الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا على بداية طريق المصالحة
الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا على بداية طريق المصالحة
أعلن رئيس القسم الرابع لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، دنيس غونشار، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان وأرمينيا على بداية طريق المصالحة، مؤكدًا على أن تحقيق... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T07:37+0000
2022-09-14T07:37+0000
2022-09-14T07:37+0000
روسيا
الخارجية الروسية
أخبار أذربيجان
أرمينيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/65/1044796511_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f6e45912a9fa82786dc324d4f3e0071f.jpg
وقال غونشار لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أننا في بداية الطريق الصعب للمصالحة بين البلدين. سيستغرق تحقيق نتائج مستدامة وقتًا وجهدًا كبيرًا من كلا الجانبين".وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم توراسيان خلال إحاطة إعلامية: "استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا".وذكر أنه "على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا".وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين- الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
https://sputnikarabic.ae/20220913/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعرب-عن-قلقه-إزاء-تجدد-الاشتباكات-على-الحدود-الأرمينية-الأذربيجانية--1067686974.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104479/65/1044796511_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_40842505831a722686ff4510ff301abb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار أذربيجان, أرمينيا
روسيا, الخارجية الروسية, أخبار أذربيجان, أرمينيا
الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا على بداية طريق المصالحة
تابعنا عبر
أعلن رئيس القسم الرابع لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، دنيس غونشار، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان وأرمينيا على بداية طريق المصالحة، مؤكدًا على أن تحقيق نتائج مستدامة سيستغرق بعض الوقت.
وقال غونشار لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أننا في بداية الطريق الصعب للمصالحة بين البلدين. سيستغرق تحقيق نتائج مستدامة وقتًا وجهدًا كبيرًا من كلا الجانبين".
وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأرمينية
، أرتوم توراسيان خلال إحاطة إعلامية: "استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا".
وذكر أنه "على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا".
وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين- الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان
، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.
وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان
، بلغت 49 شخصا.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان
وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.