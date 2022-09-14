https://sputnikarabic.ae/20220914/الخارجية-الروسية-أذربيجان-وأرمينيا-على-بداية-طريق-المصالحة-1067702147.html

الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا على بداية طريق المصالحة

الخارجية الروسية: أذربيجان وأرمينيا على بداية طريق المصالحة

أعلن رئيس القسم الرابع لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، دنيس غونشار، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان وأرمينيا على بداية طريق المصالحة، مؤكدًا على أن تحقيق... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T07:37+0000

2022-09-14T07:37+0000

2022-09-14T07:37+0000

روسيا

الخارجية الروسية

أخبار أذربيجان

أرمينيا

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وقال غونشار لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أننا في بداية الطريق الصعب للمصالحة بين البلدين. سيستغرق تحقيق نتائج مستدامة وقتًا وجهدًا كبيرًا من كلا الجانبين".وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع الأرمينية، أرتوم توراسيان خلال إحاطة إعلامية: "استمر التوتر على الحدود الأرمينية الأذربيجانية ليلة 14 أيلول/سبتمبر. على وجه الخصوص، استخدم العدو طائرات بدون طيار في اتجاه جيرموك على الرغم من عدم تسجيل حوادث كبيرة في مناطق أخرى، بدءًا من الساعة 08.00 (07.00 بتوقيت موسكو)، استخدم العدو قذائف مدفعية هاون وأسلحة من العيار الثقيل، لا سيما في اتجاه جيرموك وفيرين شورزا".وذكر أنه "على الرغم من رد الفعل الواضح للمجتمع الدولي، تواصل أذربيجان عملياتها العدوانية ضد الأراضي السيادية لأرمينيا".وفيما وقعت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين- الثلاثاء، على طول الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، وصفتها يريفان بأنها استفزازات واسعة النطاق من أذربيجان، فقد اعتبرته باكو بأنه تصعيد غير مسبوق من أرمينيا.وأعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أمس الثلاثاء، أن خسائر بلاده نتيجة القصف على الحدود مع أذربيجان، بلغت 49 شخصا.يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا، برعاية روسيا، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

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