https://sputnikarabic.ae/20220914/الصين-تدرس-إرسال-وفد-رفيع-المستوى-لحضور-جنازة-الملكة-إليزابيث-1067741119.html
الصين تدرس إرسال وفد رفيع المستوى لحضور جنازة الملكة إليزابيث
الصين تدرس إرسال وفد رفيع المستوى لحضور جنازة الملكة إليزابيث
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الأربعاء، إن بكين تدرس إرسال وفد رفيع المستوى إلى المملكة المتحدة لحضور الجنازة الرسمية للملكة... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T15:13+0000
2022-09-14T15:13+0000
2022-09-14T15:13+0000
الصين
بريطانيا
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت ماو في إفادة صحفية أن "الصين تدرس بنشاط إرسال وفد رفيع المستوى إلى الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفة أن "المعلومات ستنشر في الوقت المناسب".تقام مراسم الوداع العام للملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر آبي يومي 14 و19 سبتمبر/ أيلول، وتبدأ الجنازة الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم 19 سبتمبر. يحضر المراسم ما يقرب من 500 مسؤول من دول مختلفة.توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر، عن عمر يناهز 96 عاما، في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.أصبح ابنها الأكبر، تشارلز، ملكا على المملكة المتحدة فور وفاتها، لكن التنصيب الرسمي أقيم في 10 سبتمبر. ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن روسيا وبيلاروسيا وميانمار لم تتم دعوتها لحضور الجنازة الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20220909/الخارجية-الصينية-إليزابيث-الثانية-كانت-أول-ملكة-بريطانية-تزور-بلادنا-1067525292.html
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الصين, بريطانيا
الصين تدرس إرسال وفد رفيع المستوى لحضور جنازة الملكة إليزابيث
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، اليوم الأربعاء، إن بكين تدرس إرسال وفد رفيع المستوى إلى المملكة المتحدة لحضور الجنازة الرسمية للملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
موسكو- سبوتنيك
. وذكرت ماو في إفادة صحفية أن "الصين تدرس بنشاط إرسال وفد رفيع المستوى إلى الجنازة الرسمية لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية"، مضيفة أن "المعلومات ستنشر في الوقت المناسب".
تقام مراسم الوداع
العام للملكة إليزابيث الثانية في وستمنستر آبي يومي 14 و19 سبتمبر/ أيلول، وتبدأ الجنازة الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش) يوم 19 سبتمبر. يحضر المراسم ما يقرب من 500 مسؤول من دول مختلفة.
توفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر، عن عمر يناهز 96 عاما، في قلعة بالمورال في اسكتلندا محاطة بأسرتها بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني.
أصبح ابنها الأكبر، تشارلز
، ملكا على المملكة المتحدة فور وفاتها، لكن التنصيب الرسمي أقيم في 10 سبتمبر. ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن روسيا وبيلاروسيا وميانمار لم تتم دعوتها لحضور الجنازة الرسمية.