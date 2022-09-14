https://sputnikarabic.ae/20220914/بابا-الفاتيكان-يؤيد-فكرة-مفتي-روسيا-بعقد-مؤتمر-إسلامي-سنوي-في-روما-1067728070.html
بابا الفاتيكان يؤيد فكرة مفتي روسيا بعقد مؤتمر إسلامي سنوي في روما
بابا الفاتيكان يؤيد فكرة مفتي روسيا بعقد مؤتمر إسلامي سنوي في روما
قال النائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ضمير محي الدينوف، إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أيد فكرة مفتي ورئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا راوي... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:54+0000
2022-09-14T12:54+0000
2022-09-14T12:54+0000
العالم
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نور سلطان - سبوتنيك. وقال محي الدينوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "رحب البابا فرنسيس، خلال اجتماعه مع المفتي راوي عين الدين، في المؤتمر السابع لزعماء "الأديان العالمية والتقليدية" في نور سلطان (كازاخستان)، بشكل إيجابي على فكرة قيام زعيم المسلمين الروس بعقد منتدى ديني دولي تنظمه الإدارة الروحية لمسلمي روسيا في روما، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مواعيد المنتدى في وقت لاحق".وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية، نور سلطان، اليوم، أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، الذي يستمر يومين في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت عنوان "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد جائحة كورونا".وحضر افتتاح المؤتمر رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وقادة وزعماء الأديان حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20220824/الفاتيكان-يختار-مكانا-لإقامة-البابا-فرنسيس-خلال-زيارته-لكازاخستان-1066797581.html
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العالم
بابا الفاتيكان يؤيد فكرة مفتي روسيا بعقد مؤتمر إسلامي سنوي في روما
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قال النائب الأول لرئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا ضمير محي الدينوف، إن البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، أيد فكرة مفتي ورئيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا راوي عين الدين، بعقد منتدى إسلامي دولي سنوي في روما.
نور سلطان - سبوتنيك
. وقال محي الدينوف لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "رحب البابا فرنسيس، خلال اجتماعه مع المفتي راوي عين الدين، في المؤتمر السابع لزعماء "الأديان العالمية والتقليدية" في نور سلطان (كازاخستان)، بشكل إيجابي على فكرة قيام زعيم المسلمين الروس بعقد منتدى ديني دولي تنظمه الإدارة الروحية لمسلمي روسيا في روما، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد مواعيد المنتدى في وقت لاحق".
وأشار إلى أن جميع الأطراف أكدت أن هذا الحوار وحده من شأنه أن يسهم في الاستقرار
في جميع أنحاء العالم.
وانطلقت في العاصمة الكازاخستانية، نور سلطان، اليوم، أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، الذي يستمر يومين في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، تحت عنوان "دور قادة الأديان العالمية
والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد جائحة كورونا".
وحضر افتتاح المؤتمر رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان
، وقادة وزعماء الأديان حول العالم.