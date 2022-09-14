https://sputnikarabic.ae/20220914/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-نقترح-وضح-حد-أقصى-لأرباح-الشركات-المنتجة-للكهرباء-بتكاليف-منخفضة-1067708401.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: نقترح وضع حد أقصى لأرباح الشركات المنتجة للكهرباء بتكاليف منخفضة
رئيسة المفوضية الأوروبية: نقترح وضع حد أقصى لأرباح الشركات المنتجة للكهرباء بتكاليف منخفضة
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية تقترح وضع حد أقصى لأرباح الشركات المنتجة للكهرباء بتكاليف منخفضة. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T09:22+0000
2022-09-14T09:22+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقالت في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء إنه "نقترح وضع حد أقصى لأرباح الشركات التي تنتج الكهرباء بتكاليف منخفضة، فهذه الشركات تحقق عائدات لم تحسبها قط، ولم تحلم بها قط".وأمس الأول أعلن صندوق النقد الدولي، أن 16 دولة طلبت تمويلا من الصندوق بقيمة إجمالية 90 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وقال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن هناك 16 دولة قدمت بالفعل طلبات للتمويل منذ بدء الأزمة الأوكرانية بإجمالي نحو 90 مليار دولار.وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة في جميع أنحاء العالم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى.وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تموز/يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل "خطرا واضحا" على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.
https://sputnikarabic.ae/20220913/صندوق-النقد-الدولي-16-دولة-طلبت-المساعدة-منذ-بدء-العملية-العسكرية-بأوكرانيا-1067697604.html
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العالم, أخبار العالم الآن, المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية: نقترح وضع حد أقصى لأرباح الشركات المنتجة للكهرباء بتكاليف منخفضة
09:22 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 09:35 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية تقترح وضع حد أقصى لأرباح الشركات المنتجة للكهرباء بتكاليف منخفضة.
موسكو- سبوتنيك. وقالت في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء إنه "نقترح وضع حد أقصى لأرباح الشركات التي تنتج الكهرباء بتكاليف منخفضة، فهذه الشركات تحقق عائدات لم تحسبها قط، ولم تحلم بها قط".
وأمس الأول أعلن صندوق النقد الدولي، أن 16 دولة طلبت تمويلا من الصندوق بقيمة إجمالية 90 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن هناك 16 دولة قدمت بالفعل طلبات للتمويل منذ بدء الأزمة الأوكرانية بإجمالي نحو 90 مليار دولار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والطاقة
في جميع أنحاء العالم منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى غلق طرق الإمداد والقيود التجارية الأخرى.
وتوقع صندوق النقد الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له في تموز/يوليو أن يصل التضخم إلى 6.6 في المئة في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و9.5 في المئة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكل "خطرا واضحا" على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.