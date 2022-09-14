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https://sputnikarabic.ae/20220914/سفير-روسيا-في-أمريكا-لـسبوتنيك-تصريحات-واشنطن-بشأن-عدم-مشاركتها-في-النزاع-في-أوكرانيا-سخيفة-1067750318.html
سفير روسيا لدى أمريكا لـ"سبوتنيك": تصريحات واشنطن بشأن "عدم مشاركتها" في النزاع في أوكرانيا سخيفة
سفير روسيا لدى أمريكا لـ"سبوتنيك": تصريحات واشنطن بشأن "عدم مشاركتها" في النزاع في أوكرانيا سخيفة
أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الولايات المتحدة بشأن "عدم مشاركتها" في النزاع في أوكرانيا سخيفة،... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T18:01+0000
2022-09-14T18:02+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء "التفاخر الصريح" من جانب المسؤولين في الإدارة الأميركية بأن "بعض النجاحات" على الجبهات الأوكرانية قد تحققت بفضل المشاركة المباشرة للبنتاغون.وتأتي تصريحات السفير الروسي بعد كلمات أدلى بها مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الاثنين، قال فيها إن الولايات المتحدة تتواصل عن كثب مع القوات الأوكرانية وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية، خلال عملياتها العسكرية الحالية في منطقتي خاركوف وخيرسون.وصرح المسؤول البارز، خلال مؤتمر صحافي عند سؤاله عن مدى مشاركة واشنطن في تلك الهجمات الأخيرة، بالقول: "نحن على تواصل وثيق مع الجيش الأوكراني. لديهم خيارات عدة. زودناهم بالفعل بالمعلومات والظروف، لكن في النهاية هو خيار أوكراني".
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العالم, روسيا

سفير روسيا لدى أمريكا لـ"سبوتنيك": تصريحات واشنطن بشأن "عدم مشاركتها" في النزاع في أوكرانيا سخيفة

18:01 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 18:02 GMT 14.09.2022)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الولايات المتحدة بشأن "عدم مشاركتها" في النزاع في أوكرانيا سخيفة، وليس لها أي أساس، مشيرا إلى أن الحقائق تؤكد عكس ذلك.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو تشعر بقلق عميق إزاء "التفاخر الصريح" من جانب المسؤولين في الإدارة الأميركية بأن "بعض النجاحات" على الجبهات الأوكرانية قد تحققت بفضل المشاركة المباشرة للبنتاغون.

"على خلفية ذلك، فإن تصريحات واشنطن بأن الولايات المتحدة تقف جانبا وليست طرفا في الصراع تبدو سخيفة ولا أساس لها من الصحة. الحقائق والمقابلات مع سياسيين وجنرالات سابقين وحاليين تقول خلاف ذلك".

السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي
أناتولي أنطونوف
روسيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية
وتأتي تصريحات السفير الروسي بعد كلمات أدلى بها مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الاثنين، قال فيها إن الولايات المتحدة تتواصل عن كثب مع القوات الأوكرانية وتزودها بالمعلومات الاستخباراتية، خلال عملياتها العسكرية الحالية في منطقتي خاركوف وخيرسون.
وصرح المسؤول البارز، خلال مؤتمر صحافي عند سؤاله عن مدى مشاركة واشنطن في تلك الهجمات الأخيرة، بالقول: "نحن على تواصل وثيق مع الجيش الأوكراني. لديهم خيارات عدة. زودناهم بالفعل بالمعلومات والظروف، لكن في النهاية هو خيار أوكراني".
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