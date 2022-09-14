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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220914/سلطات-لوغانسك-تعتبر-استهداف-مرفق-تعليمي-من-قبل-القوات-الأوكرانية-جريمة-حرب-1067733990.html
سلطات لوغانسك تعتبر استهداف مرفق تعليمي من قبل القوات الأوكرانية "جريمة حرب"
سلطات لوغانسك تعتبر استهداف مرفق تعليمي من قبل القوات الأوكرانية "جريمة حرب"
قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، إن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في الجمهورية تعد... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T13:12+0000
2022-09-14T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وصرحت سيرديوكوفا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش الأوكراني يشن حربا على السكان المدنيين، حيث شن ضربات مدمرة على المرافق الاجتماعية والبنية التحتية المدنية الموجودة في عمق البلاد".وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم والعلوم في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان كوسوف، أن مبنى الكلية في بيريفالسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية صباح الأربعاء، دمر بالكامل ولا يمكن ترميمه.في وقت سابق، أفاد مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بإطلاق القوات الأوكرانية ستة صواريخ أمريكية من طراز هيمارس.
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العالم

سلطات لوغانسك تعتبر استهداف مرفق تعليمي من قبل القوات الأوكرانية "جريمة حرب"

13:12 GMT 14.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قالت مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية لوغانسك الشعبية، فيكتوريا سيرديوكوفا، إن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على البنية التحتية المدنية في الجمهورية تعد بمثابة جريمة حرب.
وصرحت سيرديوكوفا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الجيش الأوكراني يشن حربا على السكان المدنيين، حيث شن ضربات مدمرة على المرافق الاجتماعية والبنية التحتية المدنية الموجودة في عمق البلاد".
وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم والعلوم في جمهورية لوغانسك الشعبية، إيفان كوسوف، أن مبنى الكلية في بيريفالسك، الذي قصفته القوات الأوكرانية صباح الأربعاء، دمر بالكامل ولا يمكن ترميمه.
في وقت سابق، أفاد مكتب جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بإطلاق القوات الأوكرانية ستة صواريخ أمريكية من طراز هيمارس.
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