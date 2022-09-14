https://sputnikarabic.ae/20220914/محكمة-الاتحاد-الأوروبي-تؤكد-انتهاك-غوغل-لقواعد-المنافسة-وتغرمها-4-مليارات-دولار-1067716810.html
محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد انتهاك "غوغل" لقواعد المنافسة وتغرمها 4 مليارات دولار
محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد انتهاك "غوغل" لقواعد المنافسة وتغرمها 4 مليارات دولار
أيدت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، حكما لسلطة مكافحة الاحتكار ضد شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، لكنها خفضت الغرامة إلى 4.125 مليار يورو... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T10:51+0000
2022-09-14T10:51+0000
2022-09-14T10:51+0000
شركة غوغل
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/1049035111_0:337:3043:2048_1920x0_80_0_0_2961309a30f255f84477335c3f1a2470.jpg
يدور الخلاف بين "غوغل" ومحاكم الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" لسحق المنافسة، وقد بدأ ضد الشركة في عام 2015، بحسب شبكة "سي إن بي سي".وقالت المحكمة إنها تؤكد إلى حد كبير قرار المفوضية الأوروبية بأن "غوغل" فرضت قيودا غير قانونية على مصنعي الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" ومشغلي شبكات الهاتف المحمول "لتعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها".فيما قالت "غوغل" في بيان: "نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تلغ القرار بالكامل. لقد خلق أندرويد مزيدا من الخيارات للجميع، ويدعم الآلاف من الأنشطة التجارية الناجحة في أوروبا وحول العالم". لا يزال بإمكان الشركة استئناف الحكم في أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.أصدرت المفوضية الأوروبية الغرامة الأولية في 2018 وكانت أكبر غرامة تتلقاها "غوغل" على الإطلاق. وقالت إن نحو 80% من الأوروبيين يستخدمون نظام "أندرويد" وأن "غوغل" أعطت ميزة غير عادلة لتطبيقاتها، مثل "كروم" والبحث، من خلال إجبار صانعي الهواتف الذكية على تثبيتها مسبقا.
https://sputnikarabic.ae/20220812/تغريم-غوغل-427-مليون-دولار-بسبب-الاحتيال-في-جمع-البيانات-الشخصية-1066328114.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/1049035111_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9bcceffd9b7540154d962107088b23a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غوغل, أخبار الاتحاد الأوروبي
شركة غوغل, أخبار الاتحاد الأوروبي
محكمة الاتحاد الأوروبي تؤكد انتهاك "غوغل" لقواعد المنافسة وتغرمها 4 مليارات دولار
تابعنا عبر
أيدت المحكمة العامة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، حكما لسلطة مكافحة الاحتكار ضد شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل"، لكنها خفضت الغرامة إلى 4.125 مليار يورو (4.12 مليار دولار) من 4.34 مليار يورو.
يدور الخلاف بين "غوغل" ومحاكم الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانت تستخدم نظام التشغيل "أندرويد" لسحق المنافسة، وقد بدأ ضد الشركة في عام 2015، بحسب شبكة
"سي إن بي سي".
وقالت المحكمة إنها تؤكد إلى حد كبير قرار المفوضية الأوروبية بأن "غوغل" فرضت قيودا غير قانونية على مصنعي الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" ومشغلي شبكات الهاتف المحمول "لتعزيز المركز المهيمن لمحرك البحث الخاص بها".
فيما قالت "غوغل
" في بيان: "نشعر بخيبة أمل لأن المحكمة لم تلغ القرار بالكامل. لقد خلق أندرويد مزيدا من الخيارات للجميع، ويدعم الآلاف من الأنشطة التجارية الناجحة في أوروبا وحول العالم". لا يزال بإمكان الشركة استئناف الحكم في أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
أصدرت المفوضية الأوروبية الغرامة الأولية في 2018 وكانت أكبر غرامة تتلقاها "غوغل" على الإطلاق. وقالت إن نحو 80% من الأوروبيين يستخدمون نظام "أندرويد" وأن "غوغل" أعطت ميزة غير عادلة لتطبيقاتها، مثل "كروم
" والبحث، من خلال إجبار صانعي الهواتف الذكية على تثبيتها مسبقا.