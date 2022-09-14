https://sputnikarabic.ae/20220914/مسؤول-سوداني-عدم-وجود-حكومة-أدى-إلى-توقف-البرامج-والمشروعات-الخدمية-والتنموية-في-البلاد-1067731600.html
مسؤول سوداني: عدم وجود حكومة أدى إلى توقف البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية في البلاد
مسؤول سوداني: عدم وجود حكومة أدى إلى توقف البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية في البلاد
قال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، إن عدم وجود حكومة تنفيذية أدى إلى توقف البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية في البلاد. 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T12:59+0000
2022-09-14T12:59+0000
2022-09-14T12:59+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/75/1013307552_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_34bb0bcf5f05af5c88e64ec80e0ded50.jpg
وحسب وكالة الأنباء السودانية، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مساء الثلاثاء، مع قيادات أطراف العملية والقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.وخلال الاجتماع، أكد عبد الرحمن على أهمية استمرار التوافق والتنسيق والتعاون بين قوى حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام في السودان مع كافة القوى السياسية الثورية الحية للمضي قدما في تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول).وأوضح أن تحقيق أهداف الثورة مرهون بتشكيل الحكومة التنفيذية للفترة الانتقالية، حتى يتسنى مواصلة العمل في تنفيذ بروتكولات اتفاقية جوبا للسلام في السودان.وأشار إلى أن معظم البرامج قد توقفت عن التنفيذ لعدم وجود حكومة تنفيذية، منوها في ذلك إلى البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية التي تضمنتها الاتفاقية وكان ينبغي تنفيذها خلال الفترات الماضية لصالح الإنسان السوداني عامة ولمواطني دارفور على وجه الخصوص.وشدد على أهمية التحول إلى واقع إيجابي جديد من خلال تشكيل حكومة تنفيذية انتقالية تتولى معالجة قضايا المواطنين.كما دعا نمر قوات حركات الكفاح إلى التعاون الإيجابي مع الأجهزة النظامية من أجل المحافظة على أمن واستقرار مجتمعاتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220910/السودان-حزب-الأمة-القومي-يستعجل-تشكيل-الحكومة-1067557784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101330/75/1013307552_161:0:4769:3456_1920x0_80_0_0_771d6902f1c6fb708a48a5531168d30a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي
مسؤول سوداني: عدم وجود حكومة أدى إلى توقف البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية في البلاد
تابعنا عبر
قال والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن، إن عدم وجود حكومة تنفيذية أدى إلى توقف البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية في البلاد.
وحسب وكالة
الأنباء السودانية، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مساء الثلاثاء، مع قيادات أطراف العملية والقوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني.
وخلال الاجتماع، أكد عبد الرحمن على أهمية استمرار التوافق والتنسيق والتعاون بين قوى حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام في السودان مع كافة القوى السياسية الثورية الحية للمضي قدما في تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول).
وأوضح أن تحقيق أهداف الثورة مرهون بتشكيل الحكومة التنفيذية للفترة الانتقالية، حتى يتسنى مواصلة العمل في تنفيذ بروتكولات اتفاقية جوبا للسلام في السودان
.
وأشار إلى أن معظم البرامج قد توقفت عن التنفيذ لعدم وجود حكومة تنفيذية، منوها في ذلك إلى البرامج والمشروعات الخدمية والتنموية التي تضمنتها الاتفاقية وكان ينبغي تنفيذها خلال الفترات الماضية لصالح الإنسان السوداني عامة ولمواطني دارفور على وجه الخصوص.
وشدد على أهمية التحول إلى واقع إيجابي جديد من خلال تشكيل حكومة تنفيذية انتقالية
تتولى معالجة قضايا المواطنين.
كما دعا نمر قوات حركات الكفاح إلى التعاون الإيجابي مع الأجهزة النظامية من أجل المحافظة على أمن واستقرار مجتمعاتهم.