https://sputnikarabic.ae/20220914/نبينزيا-واشنطن-لم-تصدر-تأشيرات-لمعظم-أعضاء-الوفد-الروسي-إلى-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067751988.html

نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أن... 14.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-14T18:42+0000

2022-09-14T18:42+0000

2022-09-14T19:00+0000

روسيا

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وشدد المندوب الروسي على أن "روسيا لن تدعم قرار السماح (للرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالخطاب الافتراضي يعد مخالفة للقواعد".وستعقد المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. وكانت مصادر قد قالت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، إن أوكرانيا قد تطلب من الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة السماح بعرض رسالة من زيلينسكي عن طريق الفيديو.وعلى الرغم من أن هذا الحدث محصور فقط بالحضور وجها لوجه، إلا أن المصادر كشفت أن المبادرة الأوكرانية التي قدمت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وسوف يتم اتخاذ قرار بشأنها يوم الجمعة.

https://sputnikarabic.ae/20220914/سفير-روسيا-في-أمريكا-لـسبوتنيك-تصريحات-واشنطن-بشأن-عدم-مشاركتها-في-النزاع-في-أوكرانيا-سخيفة-1067750318.html

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