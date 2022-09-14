https://sputnikarabic.ae/20220914/نبينزيا-واشنطن-لم-تصدر-تأشيرات-لمعظم-أعضاء-الوفد-الروسي-إلى-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067751988.html
نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أن... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T18:42+0000
2022-09-14T18:42+0000
2022-09-14T19:00+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/32/1044523221_0:85:2902:1717_1920x0_80_0_0_0ad62091b4112c41b49e47d3051edbe9.jpg
وشدد المندوب الروسي على أن "روسيا لن تدعم قرار السماح (للرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالخطاب الافتراضي يعد مخالفة للقواعد".وستعقد المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. وكانت مصادر قد قالت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، إن أوكرانيا قد تطلب من الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة السماح بعرض رسالة من زيلينسكي عن طريق الفيديو.وعلى الرغم من أن هذا الحدث محصور فقط بالحضور وجها لوجه، إلا أن المصادر كشفت أن المبادرة الأوكرانية التي قدمت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وسوف يتم اتخاذ قرار بشأنها يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20220914/سفير-روسيا-في-أمريكا-لـسبوتنيك-تصريحات-واشنطن-بشأن-عدم-مشاركتها-في-النزاع-في-أوكرانيا-سخيفة-1067750318.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104452/32/1044523221_251:0:2652:1801_1920x0_80_0_0_a81df8a9e111c96de84168eb4bc72d14.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
18:42 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 19:00 GMT 14.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أن موسكو تنتظر إصدارها بأسرع وقت ممكن.
وشدد المندوب الروسي على أن "روسيا لن تدعم قرار السماح (للرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالخطاب الافتراضي يعد مخالفة للقواعد".
"هذا انتهاك آخر للقواعد. يتجول بشكل جيد في البلاد (أوكرانيا)، ويزور مناطقها، لكنه لا يستطيع المجيء إلى هنا. إذا لم تتمكن (لزيلينسكي) من الحضور، فقم بإرسال ممثلك للتحدث في الجمعية العامة. هذا انتهاك آخر.. بالطبع نحن لا نؤيد هذا القرار".
فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
وستعقد المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. وكانت مصادر قد قالت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، إن أوكرانيا قد تطلب من الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة السماح بعرض رسالة من زيلينسكي عن طريق الفيديو.
وعلى الرغم من أن هذا الحدث محصور فقط بالحضور وجها لوجه، إلا أن المصادر كشفت أن المبادرة الأوكرانية التي قدمت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وسوف يتم اتخاذ قرار بشأنها يوم الجمعة.