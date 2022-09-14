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نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
https://sputnikarabic.ae/20220914/نبينزيا-واشنطن-لم-تصدر-تأشيرات-لمعظم-أعضاء-الوفد-الروسي-إلى-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1067751988.html
نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أن... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T18:42+0000
2022-09-14T19:00+0000
روسيا
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وشدد المندوب الروسي على أن "روسيا لن تدعم قرار السماح (للرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالخطاب الافتراضي يعد مخالفة للقواعد".وستعقد المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. وكانت مصادر قد قالت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، إن أوكرانيا قد تطلب من الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة السماح بعرض رسالة من زيلينسكي عن طريق الفيديو.وعلى الرغم من أن هذا الحدث محصور فقط بالحضور وجها لوجه، إلا أن المصادر كشفت أن المبادرة الأوكرانية التي قدمت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وسوف يتم اتخاذ قرار بشأنها يوم الجمعة.
https://sputnikarabic.ae/20220914/سفير-روسيا-في-أمريكا-لـسبوتنيك-تصريحات-واشنطن-بشأن-عدم-مشاركتها-في-النزاع-في-أوكرانيا-سخيفة-1067750318.html
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نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

18:42 GMT 14.09.2022 (تم التحديث: 19:00 GMT 14.09.2022)
© Sputnik . Нэнси Сисель / الانتقال إلى بنك الصورسفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Sputnik . Нэнси Сисель
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن واشنطن لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أن موسكو تنتظر إصدارها بأسرع وقت ممكن.
وشدد المندوب الروسي على أن "روسيا لن تدعم قرار السماح (للرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، فالخطاب الافتراضي يعد مخالفة للقواعد".

"هذا انتهاك آخر للقواعد. يتجول بشكل جيد في البلاد (أوكرانيا)، ويزور مناطقها، لكنه لا يستطيع المجيء إلى هنا. إذا لم تتمكن (لزيلينسكي) من الحضور، فقم بإرسال ممثلك للتحدث في الجمعية العامة. هذا انتهاك آخر.. بالطبع نحن لا نؤيد هذا القرار".

مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي
فاسيلي نيبينزيا
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
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18:01 GMT
وستعقد المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر/ أيلول. وكانت مصادر قد قالت لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، إن أوكرانيا قد تطلب من الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة السماح بعرض رسالة من زيلينسكي عن طريق الفيديو.
وعلى الرغم من أن هذا الحدث محصور فقط بالحضور وجها لوجه، إلا أن المصادر كشفت أن المبادرة الأوكرانية التي قدمت يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وسوف يتم اتخاذ قرار بشأنها يوم الجمعة.
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