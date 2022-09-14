عربي
نبينزيا: روسيا لن تدعم قرار السماح لزيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
https://sputnikarabic.ae/20220914/وصول-منصة-الأبحاث-الروسية-العائمة-الأضخم-في-العالم-إلى-مورمانسك-1067751794.html
وصول منصة الأبحاث الروسية العائمة الأضخم في العالم إلى مورمانسك
وصول منصة الأبحاث الروسية العائمة الأضخم في العالم إلى مورمانسك
أكد مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في روسيا، ألكسندر ماكاروف، أن أول منصة روسية ذاتية الدفع والمقاومة للجليد والتي تحمل اسم "القطب الشمالي" وصلت... 14.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-14T18:49+0000
2022-09-14T18:49+0000
روسيا
علوم
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1067186722_0:0:1868:1051_1920x0_80_0_0_22dd694d6584e4bcda7393f05942297b.jpg
وقال ماكاروف: إن "المنصة المقاومة للجليد (القطب الشمالي) تستعد لدخول القطب الشمالي الأوسط. كان الممر الأول من سانت بطرسبرغ إلى مورمانسك ناجحا، وأظهرت السفينة أداء جيدا في الإبحار. ولا شك في أن أمامها طريق طويل".ووفقا لماكاروف، فإن سفينة البحث العملاقة سوف تنطلق لتنفذ رحلة استكشافية في المستقبل القريب.وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أول الشهر الجاري، انطلاق أول رحلة لسفينة أبحاث روسية ضخمة، لا مثيل لها في العالم، تعمل كمنصة مقاومة للجليد تحمل اسم "القطب الشمالي"، ستبحر عبر المحيط المتجمد الشمالي.وبنيت منصة "القطب الشمالي" (LSP) من قبل مؤسسة "أحواض بناء السفن البحرية" بتوجيه من الخدمة الفيدرالية للأرصاد الجوية المائية ومراقبة البيئة، حيث يؤكد الخبراء عدم وجود نظير لهذه السفينة في العالم.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1067186722_314:0:1754:1080_1920x0_80_0_0_73ee893780eef84afab2ee746588e627.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, علوم, مجتمع
روسيا, علوم, مجتمع

وصول منصة الأبحاث الروسية العائمة الأضخم في العالم إلى مورمانسك

18:49 GMT 14.09.2022
© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» / الانتقال إلى بنك الصورسفينة الأبحاث الروسية "القطب الشمالي".. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم
سفينة الأبحاث الروسية القطب الشمالي.. منصة مقاومة للجليد لا مثيل لها في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
© Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи»
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد مدير معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي في روسيا، ألكسندر ماكاروف، أن أول منصة روسية ذاتية الدفع والمقاومة للجليد والتي تحمل اسم "القطب الشمالي" وصلت إلى ميناء مورمانسك، حيث ستنطلق قريبًا في رحلة استكشافية في القطب الشمالي.
وقال ماكاروف: إن "المنصة المقاومة للجليد (القطب الشمالي) تستعد لدخول القطب الشمالي الأوسط. كان الممر الأول من سانت بطرسبرغ إلى مورمانسك ناجحا، وأظهرت السفينة أداء جيدا في الإبحار. ولا شك في أن أمامها طريق طويل".
ووفقا لماكاروف، فإن سفينة البحث العملاقة سوف تنطلق لتنفذ رحلة استكشافية في المستقبل القريب.

وأضاف ماكاروف: "يمكن أن تصل (القطب الشمالي) بشكل مستقل إلى النقطة المطلوبة، وتتجمد في السطح الجليدي، حيث ستصبح قاعدة بحثية استكشافية، وتصبح مركزا حقيقيا للأبحاث العائمة. والآن لدى العلماء 15 مختبرا تحت تصرفهم، تغطي النطاق الكامل لأبحاث القطب الشمالي - بدءا من دراسة البحر والجليد وصولا إلى رصد الفضاء".

© Sputnikسفينة بحث فريدة من نوعها "القطب الشمالي" الروسية
سفينة بحث فريدة من نوعها القطب الشمالي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
سفينة بحث فريدة من نوعها "القطب الشمالي" الروسية
© Sputnik
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أول الشهر الجاري، انطلاق أول رحلة لسفينة أبحاث روسية ضخمة، لا مثيل لها في العالم، تعمل كمنصة مقاومة للجليد تحمل اسم "القطب الشمالي"، ستبحر عبر المحيط المتجمد الشمالي.

وقالت الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان صدر عنها اليوم: "في 1 سبتمبر/أيلول 2022، انطلقت سفينة أبحاث فريدة من نوعها - المنصة المقاومة للجليد (القطب الشمالي)- في رحلتها الأولى. وقبل الإبحار، أقيم على متن السفينة حفل لرفع علم روسيا الاتحادية".

وبنيت منصة "القطب الشمالي" (LSP) من قبل مؤسسة "أحواض بناء السفن البحرية" بتوجيه من الخدمة الفيدرالية للأرصاد الجوية المائية ومراقبة البيئة، حيث يؤكد الخبراء عدم وجود نظير لهذه السفينة في العالم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала