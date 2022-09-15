عربي
https://sputnikarabic.ae/20220915/أمير-قطر-يصف-إيران-بـالبلد-المهم-جدا-ويدعو-دول-الخليج-إلى-التحاور-معها-1067758964.html
أمير قطر يصف إيران بـ"البلد المهم جدا" ويدعو دول الخليج إلى التحاور معها
أمير قطر يصف إيران بـ"البلد المهم جدا" ويدعو دول الخليج إلى التحاور معها
وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إيران بـ"البلد مهم جدا بالنسبة لبلاده"، داعياً دول الخليج إلى التحاور معها. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T06:31+0000
2022-09-15T06:31+0000
أخبار قطر اليوم
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102590/45/1025904537_0:0:2803:1577_1920x0_80_0_0_45888b84f942cd2586fac2c7525a6466.jpg
وقال أمير قطر، في حديث مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، إن "إيران بلد مهم جداً بالنسبة إلينا. لدينا علاقة تاريخية. وأكثر من ذلك، نتشارك في حقل الغاز الرئيسي الذي لدينا مع إيران".وأضاف: "إننا نشجّع كل أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على التحاور. بالطبع، هناك اختلافات، لكن علينا أن نجلس ونتحدث عن هذه الخلافات مباشرة بيننا وبين الإيرانيين، من دون تدخل خارجي".وبخصوص كأس العالم، رحب أمير قطر بجميع المشجعين باختلاف أصولهم وثقافاتهم، معبرا عن أمله في أن يسهم "كأس العالم" في تعزيز معرفة المشجعين بأوجه الاختلاف بين الثقافات.وتحدث أمير قطر عن تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، قائلا: "لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع الدول التي تريدها، ولكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟ هل الأمور طبيعية؟ لا، لا يزالون يحتلون أراضي عربية واللاجئون لم يعودوا إلى منازلهم منذ سبعين عاما".وشدد على أهمية التوصل إلى "تسوية سلمية" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، معبرا عن الأسف "لأننا لا نزال بعيدين عن السلام".
https://sputnikarabic.ae/20220901/بعد-إيران-قطر-توقع-اتفاقيات-لتشغيل-إقليم-معلومات-الطيران-مع-3-دول-عربية-1067123644.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102590/45/1025904537_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_8cf4d9e86ef3e5469d0307062de601f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

أمير قطر يصف إيران بـ"البلد المهم جدا" ويدعو دول الخليج إلى التحاور معها

06:31 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الدوحة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إيران بـ"البلد مهم جدا بالنسبة لبلاده"، داعياً دول الخليج إلى التحاور معها.
وقال أمير قطر، في حديث مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، إن "إيران بلد مهم جداً بالنسبة إلينا. لدينا علاقة تاريخية. وأكثر من ذلك، نتشارك في حقل الغاز الرئيسي الذي لدينا مع إيران".
طائرة لشركة الطيران الجوي قطر آيرويز تحلق في سماء الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
بعد إيران... قطر توقع اتفاقيات لتشغيل إقليم معلومات الطيران مع 3 دول عربية
1 سبتمبر, 08:09 GMT
وأضاف: "إننا نشجّع كل أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على التحاور. بالطبع، هناك اختلافات، لكن علينا أن نجلس ونتحدث عن هذه الخلافات مباشرة بيننا وبين الإيرانيين، من دون تدخل خارجي".
وعن العلاقات مع السعودية، قال الأمير تميم إنه "لا يريد التحدث عن الماضي، وإنه ينظر للمستقبل"، مؤكدا دخول البلدين مرحلة جديدة، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
وبخصوص كأس العالم، رحب أمير قطر بجميع المشجعين باختلاف أصولهم وثقافاتهم، معبرا عن أمله في أن يسهم "كأس العالم" في تعزيز معرفة المشجعين بأوجه الاختلاف بين الثقافات.
وتحدث أمير قطر عن تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، قائلا: "لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع الدول التي تريدها، ولكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟ هل الأمور طبيعية؟ لا، لا يزالون يحتلون أراضي عربية واللاجئون لم يعودوا إلى منازلهم منذ سبعين عاما".
وشدد على أهمية التوصل إلى "تسوية سلمية" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، معبرا عن الأسف "لأننا لا نزال بعيدين عن السلام".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала