https://sputnikarabic.ae/20220915/أمير-قطر-يصف-إيران-بـالبلد-المهم-جدا-ويدعو-دول-الخليج-إلى-التحاور-معها-1067758964.html

أمير قطر يصف إيران بـ"البلد المهم جدا" ويدعو دول الخليج إلى التحاور معها

أمير قطر يصف إيران بـ"البلد المهم جدا" ويدعو دول الخليج إلى التحاور معها

وصف أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إيران بـ"البلد مهم جدا بالنسبة لبلاده"، داعياً دول الخليج إلى التحاور معها. 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T06:31+0000

2022-09-15T06:31+0000

2022-09-15T06:31+0000

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وقال أمير قطر، في حديث مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، إن "إيران بلد مهم جداً بالنسبة إلينا. لدينا علاقة تاريخية. وأكثر من ذلك، نتشارك في حقل الغاز الرئيسي الذي لدينا مع إيران".وأضاف: "إننا نشجّع كل أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي وإيران على التحاور. بالطبع، هناك اختلافات، لكن علينا أن نجلس ونتحدث عن هذه الخلافات مباشرة بيننا وبين الإيرانيين، من دون تدخل خارجي".وبخصوص كأس العالم، رحب أمير قطر بجميع المشجعين باختلاف أصولهم وثقافاتهم، معبرا عن أمله في أن يسهم "كأس العالم" في تعزيز معرفة المشجعين بأوجه الاختلاف بين الثقافات.وتحدث أمير قطر عن تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، قائلا: "لكل دولة الحق في إقامة علاقات مع الدول التي تريدها، ولكن ما هو التطبيع مع إسرائيل؟ هل الأمور طبيعية؟ لا، لا يزالون يحتلون أراضي عربية واللاجئون لم يعودوا إلى منازلهم منذ سبعين عاما".وشدد على أهمية التوصل إلى "تسوية سلمية" للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي"، معبرا عن الأسف "لأننا لا نزال بعيدين عن السلام".

https://sputnikarabic.ae/20220901/بعد-إيران-قطر-توقع-اتفاقيات-لتشغيل-إقليم-معلومات-الطيران-مع-3-دول-عربية-1067123644.html

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أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم