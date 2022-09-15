https://sputnikarabic.ae/20220915/إيران-تدين-العقوبات-الأمريكية-الأخيرة-ضدها-والمفروضة-على-خلفية-اتهامات-بالتورط-في-هجمات-إلكترونية-1067782834.html
إيران تدين العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها والمفروضة على خلفية اتهامات بالتورط في هجمات إلكترونية
إيران تدين العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها والمفروضة على خلفية اتهامات بالتورط في هجمات إلكترونية
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "بشدة فرض أمريكا عقوبات على بعض المواطنين والشركات الإيرانية بتهمة التورط في هجمات إلكترونية". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:26+0000
2022-09-15T11:26+0000
2022-09-15T11:26+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "اللجوء إلى شن حملة دعائية كاذبة ونشر معلومات مضللة ضد إيران هو جزء من سياسة الحكومة الأمريكية الفاشلة المعادية لإيران، والتي لن تؤدي بالطبع إلى أي شيء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأكد كنعاني، أن "إصرار واشنطن على اللجوء إلى السلوكيات السخيفة وغير القانونية والمخالفة للمعايير ضد الحكومات والدول المستقلة، يظهر عدم قدرة رجال الدولة الأمريكيين على فهم المعادلات العالمية بشكل صحيح".وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأربعاء، عن توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بالتورط في هجمات إلكترونية استهدفت شركات الكهرباء والحكومات المحلية وشركات صغيرة، ومنظمات غير ربحية، بما في ذلك ملجأ للمتضررين من العنف المنزلي.ويواجه المشتبه بهم في القرصنة اتهامات باستهداف مئات الضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب "أسوشيتد برس".وقال ممثلو الادعاء إن المتسللين قاموا بتشفير وسرقة بعض البيانات من شبكات الضحايا وهددوا بإفشائها إذا لم يتم دفع فدية باهظة.وذكرت الوزارة أن الضحايا قاموا في بعض الحالات بدفع هذه المبالغ المطلوبة.لكن المسؤول قال إن هذا النشاط موجود لأن الحكومة الإيرانية تسمح للمتسللين بالعمل مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير.يُعتقد أن المتسللين الثلاثة المتهمين موجودون في إيران ولم يتم القبض عليهم، لكن مسؤول وزارة العدل قال إن التهم تجعل من "المستحيل عمليا'' أن يغادروا البلاد.تم رفع القضية في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، حيث تم اختراق بلدية في مقاطعة يونيون العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220914/أمريكا-تتهم-3-إيرانيين-بالتورط-في-حملة-هجمات-سيبرانية--1067748548.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران تدين العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها والمفروضة على خلفية اتهامات بالتورط في هجمات إلكترونية
تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "بشدة فرض أمريكا عقوبات على بعض المواطنين والشركات الإيرانية بتهمة التورط في هجمات إلكترونية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "اللجوء إلى شن حملة دعائية كاذبة ونشر معلومات مضللة ضد إيران هو جزء من سياسة الحكومة الأمريكية الفاشلة المعادية لإيران، والتي لن تؤدي بالطبع إلى أي شيء"، حسب وكالة
تسنيم الإيرانية.
وأكد كنعاني، أن "إصرار واشنطن على اللجوء إلى السلوكيات السخيفة وغير القانونية والمخالفة للمعايير ضد الحكومات والدول المستقلة، يظهر عدم قدرة رجال الدولة الأمريكيين على فهم المعادلات العالمية بشكل صحيح".
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأربعاء، عن توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين
بالتورط في هجمات إلكترونية استهدفت شركات الكهرباء والحكومات المحلية وشركات صغيرة، ومنظمات غير ربحية، بما في ذلك ملجأ للمتضررين من العنف المنزلي.
ويواجه المشتبه بهم في القرصنة اتهامات باستهداف مئات الضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب "أسوشيتد برس".
وقال ممثلو الادعاء إن المتسللين قاموا بتشفير وسرقة
بعض البيانات من شبكات الضحايا وهددوا بإفشائها إذا لم يتم دفع فدية باهظة.
وذكرت الوزارة أن الضحايا قاموا في بعض الحالات بدفع هذه المبالغ المطلوبة.
ولا يعتقد أن المتسللين يعملون بالنيابة عن الحكومة الإيرانية ولكن من أجل تحقيق مكاسب مالية وحتى إن بعض الضحايا كانوا في إيران، وفقا لمسؤول بارز في وزارة العدل أطلع الصحفيين على القضية شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بقواعد الوزارة.
لكن المسؤول قال إن هذا النشاط موجود لأن الحكومة الإيرانية تسمح للمتسللين بالعمل مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير.
يُعتقد أن المتسللين الثلاثة المتهمين موجودون في إيران ولم يتم القبض عليهم، لكن مسؤول وزارة العدل قال إن التهم تجعل من "المستحيل عمليا'' أن يغادروا البلاد.
تم رفع القضية في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، حيث تم اختراق بلدية في مقاطعة يونيون العام الماضي.