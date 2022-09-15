https://sputnikarabic.ae/20220915/إيران-تدين-العقوبات-الأمريكية-الأخيرة-ضدها-والمفروضة-على-خلفية-اتهامات-بالتورط-في-هجمات-إلكترونية-1067782834.html

إيران تدين العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها والمفروضة على خلفية اتهامات بالتورط في هجمات إلكترونية

إيران تدين العقوبات الأمريكية الأخيرة ضدها والمفروضة على خلفية اتهامات بالتورط في هجمات إلكترونية

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "بشدة فرض أمريكا عقوبات على بعض المواطنين والشركات الإيرانية بتهمة التورط في هجمات إلكترونية". 15.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-15T11:26+0000

2022-09-15T11:26+0000

2022-09-15T11:26+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "اللجوء إلى شن حملة دعائية كاذبة ونشر معلومات مضللة ضد إيران هو جزء من سياسة الحكومة الأمريكية الفاشلة المعادية لإيران، والتي لن تؤدي بالطبع إلى أي شيء"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأكد كنعاني، أن "إصرار واشنطن على اللجوء إلى السلوكيات السخيفة وغير القانونية والمخالفة للمعايير ضد الحكومات والدول المستقلة، يظهر عدم قدرة رجال الدولة الأمريكيين على فهم المعادلات العالمية بشكل صحيح".وأعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الأربعاء، عن توجيه اتهامات لثلاثة مواطنين إيرانيين بالتورط في هجمات إلكترونية استهدفت شركات الكهرباء والحكومات المحلية وشركات صغيرة، ومنظمات غير ربحية، بما في ذلك ملجأ للمتضررين من العنف المنزلي.ويواجه المشتبه بهم في القرصنة اتهامات باستهداف مئات الضحايا في الولايات المتحدة ودول أخرى، بحسب "أسوشيتد برس".وقال ممثلو الادعاء إن المتسللين قاموا بتشفير وسرقة بعض البيانات من شبكات الضحايا وهددوا بإفشائها إذا لم يتم دفع فدية باهظة.وذكرت الوزارة أن الضحايا قاموا في بعض الحالات بدفع هذه المبالغ المطلوبة.لكن المسؤول قال إن هذا النشاط موجود لأن الحكومة الإيرانية تسمح للمتسللين بالعمل مع الإفلات من العقاب إلى حد كبير.يُعتقد أن المتسللين الثلاثة المتهمين موجودون في إيران ولم يتم القبض عليهم، لكن مسؤول وزارة العدل قال إن التهم تجعل من "المستحيل عمليا'' أن يغادروا البلاد.تم رفع القضية في محكمة فيدرالية في نيوجيرسي، حيث تم اختراق بلدية في مقاطعة يونيون العام الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20220914/أمريكا-تتهم-3-إيرانيين-بالتورط-في-حملة-هجمات-سيبرانية--1067748548.html

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