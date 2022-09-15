https://sputnikarabic.ae/20220915/الجيش-الإسرائيلي-يجري-تدريبا-يحاكي-الهجوم-على-أهداف-في-غزة-1067783482.html
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي الهجوم على أهداف في غزة
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي الهجوم على أهداف في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يجري تدريبا عسكريا يحاكي الهجوم على أهداف في قطاع غزة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:38+0000
2022-09-15T11:38+0000
2022-09-15T11:38+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش أجرت تدريبا عسكريا هو الأول بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والمعروفة باسم "الفجر الصادق".وأكد أدرعي أن فرقة غزة أجرت تمرينا عسكريا لرفع الجهوزية وتعزيز القدرات استعدادا لكل تحد محتمل، موضحا أن هذا التمرين في غاية الأهمية خاصة وأنه يأتي بعد العملية العسكرية الأخيرة على القطاع.وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته العسكرية تدربت على سيناريوهات مختلفة تحاكي هجمات على أهداف في قطاع غزة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي الهجوم على أهداف في غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يجري تدريبا عسكريا يحاكي الهجوم على أهداف في قطاع غزة.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش أجرت تدريبا عسكريا هو الأول بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة
، والمعروفة باسم "الفجر الصادق".
وأكد أدرعي أن فرقة غزة أجرت تمرينا عسكريا لرفع الجهوزية وتعزيز القدرات استعدادا لكل تحد محتمل، موضحا أن هذا التمرين في غاية الأهمية خاصة وأنه يأتي بعد العملية العسكرية الأخيرة على القطاع.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي
أن قواته العسكرية تدربت على سيناريوهات مختلفة تحاكي هجمات على أهداف في قطاع غزة.