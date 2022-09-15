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الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي الهجوم على أهداف في غزة
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي الهجوم على أهداف في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يجري تدريبا عسكريا يحاكي الهجوم على أهداف في قطاع غزة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T11:38+0000
2022-09-15T11:38+0000
أخبار إسرائيل اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش أجرت تدريبا عسكريا هو الأول بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والمعروفة باسم "الفجر الصادق".وأكد أدرعي أن فرقة غزة أجرت تمرينا عسكريا لرفع الجهوزية وتعزيز القدرات استعدادا لكل تحد محتمل، موضحا أن هذا التمرين في غاية الأهمية خاصة وأنه يأتي بعد العملية العسكرية الأخيرة على القطاع.وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته العسكرية تدربت على سيناريوهات مختلفة تحاكي هجمات على أهداف في قطاع غزة.
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أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبا يحاكي الهجوم على أهداف في غزة

11:38 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amraأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amra
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه يجري تدريبا عسكريا يحاكي الهجوم على أهداف في قطاع غزة.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أن قوات الجيش أجرت تدريبا عسكريا هو الأول بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والمعروفة باسم "الفجر الصادق".
وأكد أدرعي أن فرقة غزة أجرت تمرينا عسكريا لرفع الجهوزية وتعزيز القدرات استعدادا لكل تحد محتمل، موضحا أن هذا التمرين في غاية الأهمية خاصة وأنه يأتي بعد العملية العسكرية الأخيرة على القطاع.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته العسكرية تدربت على سيناريوهات مختلفة تحاكي هجمات على أهداف في قطاع غزة.
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