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https://sputnikarabic.ae/20220915/الخارجية-الروسية-لندن-تستخدم-المأساة-الوطنية-لأغراض-جيوسياسية-1067799888.html
الخارجية الروسية: لندن تستخدم المأساة الوطنية لأغراض جيوسياسية
الخارجية الروسية: لندن تستخدم المأساة الوطنية لأغراض جيوسياسية
تعتبر موسكو قرار لندن عدم دعوة الممثلين الروس لحضور جنازة إليزابيث الثانية محاولة لاستخدام المأساة الوطنية لأغراض جيوسياسية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T17:22+0000
2022-09-15T17:22+0000
روسيا
الملكة إليزابيث
تشييع جنازة
بريطانيا
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وقالت الخارجية الروسية في بيان: "أبلغت وزارة الخارجية البريطانية السفارة الروسية في لندن بقرار الامتناع عن إرسال دعوات للجانب الروسي، بما في ذلك قيادة السفارة الروسية، إلى مراسيم الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأرجع البريطانيون هذه الخطوة، إلى العملية العسكرية الخاصة المستمرة لروسيا في أوكرانيا".وتابعت الوزارة الروسية: "من جانبنا نعرب عن عميق تعازينا للشعب البريطاني على الخسارة الكبيرة التي لحقت به".
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روسيا, الملكة إليزابيث, تشييع جنازة, بريطانيا
روسيا, الملكة إليزابيث, تشييع جنازة, بريطانيا

الخارجية الروسية: لندن تستخدم المأساة الوطنية لأغراض جيوسياسية

17:22 GMT 15.09.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . wasim suliman
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تعتبر موسكو قرار لندن عدم دعوة الممثلين الروس لحضور جنازة إليزابيث الثانية محاولة لاستخدام المأساة الوطنية لأغراض جيوسياسية.
وقالت الخارجية الروسية في بيان: "أبلغت وزارة الخارجية البريطانية السفارة الروسية في لندن بقرار الامتناع عن إرسال دعوات للجانب الروسي، بما في ذلك قيادة السفارة الروسية، إلى مراسيم الحداد على وفاة الملكة إليزابيث الثانية. وأرجع البريطانيون هذه الخطوة، إلى العملية العسكرية الخاصة المستمرة لروسيا في أوكرانيا".

وأضافت: "نحن نعتبر هذه المحاولة البريطانية لاستخدام مأساة وطنية لمست قلوب الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم لأغراض جيوسياسية لتصفية الحسابات مع بلادنا خلال أيام الحداد غير أخلاقية للغاية".

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وتابعت الوزارة الروسية: "من جانبنا نعرب عن عميق تعازينا للشعب البريطاني على الخسارة الكبيرة التي لحقت به".
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