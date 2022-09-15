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https://sputnikarabic.ae/20220915/بعد-تعهدها-بحماية-اليابان-بـ-السلاح-الذري-ما-هو-حجم-الترسانة-النووية-الأمريكية-1067776568.html
بعد تعهدها بحماية اليابان بـ "السلاح الذري"... ما هو حجم الترسانة النووية الأمريكية؟
بعد تعهدها بحماية اليابان بـ "السلاح الذري"... ما هو حجم الترسانة النووية الأمريكية؟
تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي لتدمير دولة أخرى هي اليابان، لكنها اليوم تعلن استعداد جيشها لتدمير دولة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T10:57+0000
2022-09-15T10:57+0000
رصد عسكري
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وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ترسانة نووية ضخمة تضم 5 آلاف و428 قنبلة نووية، حسبما تشير إحصائيات منظمة اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس" لعام 2022.ولفتت المنظمة إلى أن الترسانة النووية الأمريكية تنقسم إلى 4 أقسام تشمل:ما هي العقيدة النووية للولايات المتحدة الأمريكية؟يرى صانعو القرار في واشنطن أن السلاح النووي يمكن أن يكون عامل حسم في الحروب الحديثة، وهو ما تم تطبيقه فعليا عندما قاموا بإبادة مئات الآلاف من الشعب الياباني باستخدام السلاح النووي قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.ويذكر تقرير سابق لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن واشنطن كانت تمتلك خطة حرب تعرف بـ "إس آي أو بي" أو "الخطة الأحادية المتكاملة"، منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها تتضمن قيام الجيش الأمريكي بقصف 1060 هدفا في الاتحاد السوفيتي والصين وحلفائها في آسيا وأوروبا، باستخدام 3 آلاف و200 قنبلة نووية.لماذا تعلن واشنطن استعدادها لحماية اليابان بالسلاح النووي؟أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها حماية اليابان مما وصفته بـ "التهديدات المحتملة" باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية، وذلك إثر اجتماع بين وزيري دفاع البلدين.وخلال اللقاء وصف الجانبان ما تقوم به الصين من تدريبات عسكرية بـ "العدوانية والاستفزازية"، وأكدا أن التحالف بينهما يمثل أساسا لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ما هي العقيدة النووية الصينية؟تعتبر الصين أن اليابان تستخدم ما وصفته بـ "المظلة النووية الأمريكية"، رغم أن طوكيو هي الوحيدة التي تم تدميرها بالقنابل النووية الأمريكية.وتمثل الصين واحدة من الدول النووية التسع في العالم، التي تمتلك ترسانات نووية عسكرية، لكن عقيدتها العسكرية تنص على عدم البدء باستخدام السلاح النووي ضد أي دولة وأن يكون سلاحها النووي وسيلة ردع لحمايتها من هجوم معاد فقط.ما هو حجم السلام النووي في العالم؟يوجد في العالم 12 ألفا و700 قنبلة نووية تملكها 9 دول هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى 4 دول أخرى هي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.وبينما تشير الإحصائيات العالمية المنشورة إلى أن الصين لا تمتلك سوى مئات القنابل النووية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم بعد روسيا الاتحادية.
https://sputnikarabic.ae/20220915/البنتاغون-يعلن-عن-استعداده-لاستخدام-الأسلحة-النووية-لحماية-اليابان-1067757618.html
https://sputnikarabic.ae/20211017/هل-تملك-روسيا-خطة-لإبادة-الناتو-خلال-أيام؟-تفاصيل-قصف-المدن-الأوروبية-الكبرى-بـ-189-قنبلة-نووية-1050455997.html
https://sputnikarabic.ae/20220807/بعد-77-عاما-من-قصف-اليابان-معلومات-عن-هجومي-هيروشيما-وناغازاكي-النوويين-1066123301.html
https://sputnikarabic.ae/20220808/بعد-انتقادها-لليابان-ما-هي-قدرات-الصين-النووية-1066171068.html
https://sputnikarabic.ae/20200109/7-فقط-صالحة-للعمل-8-معلومات-عن-أخطر-الصواريخ-الأمريكية-1043994205.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

بعد تعهدها بحماية اليابان بـ "السلاح الذري"... ما هو حجم الترسانة النووية الأمريكية؟

10:57 GMT 15.09.2022
© Photo / maxpark.comقنبلة نووية أمريكية "بي61-12"
قنبلة نووية أمريكية بي61-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Photo / maxpark.com
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تعد الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الوحيدة في العالم التي استخدمت السلاح النووي لتدمير دولة أخرى هي اليابان، لكنها اليوم تعلن استعداد جيشها لتدمير دولة ثانية بذات السلاح لحماية طوكيو.
وتمتلك الولايات المتحدة الأمريكية ترسانة نووية ضخمة تضم 5 آلاف و428 قنبلة نووية، حسبما تشير إحصائيات منظمة اتحاد العلماء الأمريكيين "فاس" لعام 2022.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
البنتاغون يعلن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية لحماية اليابان
04:38 GMT

ولفتت المنظمة إلى أن الترسانة النووية الأمريكية تنقسم إلى 4 أقسام تشمل:

روؤس نووية استراتيجية في وضع الإطلاق: عددها 1644 رأسا نوويا.
رؤوس نووية غير استراتيجية في وضع الإطلاق: عددها 100 رأس نووي.
رؤوس نووية جاهزة لكنها ليست في وضع الإطلاق: عددها 1964 رأسا نوويا.
رؤوس نووية خرجت من الخدمة ولم يتم تفكيكها: عددها 1720 رأسا نوويا.

ما هي العقيدة النووية للولايات المتحدة الأمريكية؟

يرى صانعو القرار في واشنطن أن السلاح النووي يمكن أن يكون عامل حسم في الحروب الحديثة، وهو ما تم تطبيقه فعليا عندما قاموا بإبادة مئات الآلاف من الشعب الياباني باستخدام السلاح النووي قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.
انفجار نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2021
هل تملك روسيا خطة لإبادة "الناتو" خلال أيام؟... تفاصيل قصف المدن الأوروبية الكبرى بـ 189 قنبلة نووية
17 أكتوبر 2021, 11:50 GMT
ويذكر تقرير سابق لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية أن واشنطن كانت تمتلك خطة حرب تعرف بـ "إس آي أو بي" أو "الخطة الأحادية المتكاملة"، منذ ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أنها تتضمن قيام الجيش الأمريكي بقصف 1060 هدفا في الاتحاد السوفيتي والصين وحلفائها في آسيا وأوروبا، باستخدام 3 آلاف و200 قنبلة نووية.

لماذا تعلن واشنطن استعدادها لحماية اليابان بالسلاح النووي؟

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اعتزامها حماية اليابان مما وصفته بـ "التهديدات المحتملة" باستخدام الأسلحة التقليدية والقدرات النووية، وذلك إثر اجتماع بين وزيري دفاع البلدين.
الطيارون الأمريكيون، المشاركون في قصف مدينتي هيروشيما وناغازاكي، يقفون على خلفية طائرة بي-29 في نورث كوينسي، ماساتشوستس، 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1945 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
بعد 77 عاما من قصف اليابان... معلومات عن هجومي هيروشيما وناغازاكي النوويين
7 أغسطس, 16:50 GMT
وخلال اللقاء وصف الجانبان ما تقوم به الصين من تدريبات عسكرية بـ "العدوانية والاستفزازية"، وأكدا أن التحالف بينهما يمثل أساسا لاستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ما هي العقيدة النووية الصينية؟

تعتبر الصين أن اليابان تستخدم ما وصفته بـ "المظلة النووية الأمريكية"، رغم أن طوكيو هي الوحيدة التي تم تدميرها بالقنابل النووية الأمريكية.
النووي الصيني - أول قنبلة هيدروجينية تفجرها الصين عام 1967 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2022
بعد انتقادها لليابان... ما هي قدرات الصين النووية؟
8 أغسطس, 16:46 GMT
وتمثل الصين واحدة من الدول النووية التسع في العالم، التي تمتلك ترسانات نووية عسكرية، لكن عقيدتها العسكرية تنص على عدم البدء باستخدام السلاح النووي ضد أي دولة وأن يكون سلاحها النووي وسيلة ردع لحمايتها من هجوم معاد فقط.

ما هو حجم السلام النووي في العالم؟

يوجد في العالم 12 ألفا و700 قنبلة نووية تملكها 9 دول هي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافة إلى 4 دول أخرى هي إسرائيل وكوريا الشمالية والهند وباكستان.
صاروخ نووي أمريكي منتمان 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2020
7 فقط صالحة للعمل... 8 معلومات عن أخطر الصواريخ الأمريكية
9 يناير 2020, 11:59 GMT
وبينما تشير الإحصائيات العالمية المنشورة إلى أن الصين لا تمتلك سوى مئات القنابل النووية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني أضخم ترسانة نووية في العالم بعد روسيا الاتحادية.
© Sputnik . M.Hassan11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي
11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
11 معلومة عن صاروخ مينتمان النووي الأمريكي
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