https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-سيصل-لمستويات-قياسية-1067785874.html
بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل لمستويات قياسية
بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل لمستويات قياسية
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في سمرقند على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، إن روسيا تقدر بشدة موقف الصين المتوازن... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:19+0000
2022-09-15T12:19+0000
2022-09-15T12:19+0000
روسيا
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وأشار بوتين إلى أنه سيشرح موقف موسكو بالتفصيل خلال المحادثات.وقال بوتين: "إن محاولات بناء عالم أحادي القطب اتخذت في الآونة الأخيرة شكلا قبيحا جدا وغير مقبول على الإطلاق للغالبية العظمى من الدول على الكوكب".مضيفا أن بلاده تدين الاستفزازات الأمريكية في مضيق تايوان.وتابع قائلا: "من جانبنا، نتمسك بحزم بمبدأ الصين الواحدة، وندين استفزازات الولايات المتحدة في مضيق تايوان".وأشار بوتين لحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي سيصل لمستويات قياسية تتجاوز 200 مليار دولار في المستقبل، قائلا:يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، وبيلاروسيا، وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، وأرمينيا، وكمبوديا، ونيبال، وتركيا وسريلانكا.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة "شريك الحوار" لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يصل-إلى-سمرقند-للمشاركة-في-قمة-منظمة-شنغهاي-1067759089.html
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روسيا
بوتين: حجم التجارة بين روسيا والصين سيصل لمستويات قياسية
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في سمرقند على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، إن روسيا تقدر بشدة موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وتتفهم المخاوف في هذا الصدد.
وأشار بوتين إلى أنه سيشرح موقف موسكو بالتفصيل خلال المحادثات.
وقال بوتين: "إن محاولات بناء عالم أحادي القطب اتخذت في الآونة الأخيرة شكلا قبيحا جدا وغير مقبول على الإطلاق للغالبية العظمى من الدول على الكوكب".
مضيفا أن بلاده تدين الاستفزازات الأمريكية في مضيق تايوان.
وتابع قائلا: "من جانبنا، نتمسك بحزم بمبدأ الصين الواحدة، وندين استفزازات الولايات المتحدة في مضيق تايوان".
وأشار بوتين لحجم التبادل التجاري بين البلدين الذي سيصل لمستويات قياسية تتجاوز 200 مليار دولار في المستقبل، قائلا:
العلاقات متعددة الأوجه بين بلدينا تتطور بنشاط. في العام الماضي، زاد حجم التجارة التجارية بنسبة 35% وتجاوز 140 مليار دولار. وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، نما حجم التجارة المتبادلة بنسبة 25% أخرى. وأنا مقتنع بأنه في نهاية العام سنصل إلى مستويات قياسية جديدة وفي المستقبل القريب وكما تم الاتفاق عليه سنزيد حجم التجارة السنوية إلى 200 مليار دولار أو أكثر.
يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتشارك في عضويتها كل من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان، وبيلاروسيا، وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان، وأرمينيا، وكمبوديا، ونيبال، وتركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبيه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح مكانة "شريك الحوار" لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.