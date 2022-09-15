https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-لا-تزال-روسيا-الشريك-التجاري-والاقتصادي-الرائد-لقرغيزستان-1067766702.html
بوتين: لا تزال روسيا الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لقرغيزستان
بوتين: لا تزال روسيا الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لقرغيزستان
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا تبقى الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لقيرغيزستان، حيث نما حجم التجارة بين البلدين العام الماضي بنسبة... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:03+0000
2022-09-15T09:03+0000
2022-09-15T09:03+0000
روسيا
أخبار قرغيزستان
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وأوضح بوتين في لقاء مع نظيره القرغيزستاني صدير جابروف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "تظل روسيا شريكًا تجاريًا واقتصاديًا رائدًا (لقرغيزستان)، ففي العام الماضي شهدنا زيادة ملحوظة في حجم التجارة، وهذا العام تنمو بوتيرة جيدة جدًا وصلت العام الماضي إلى نسبة 46.6%، وهذا العام شهدت الأشهر الخمسة الأولى زيادة أخرى بنسبة 30% وهذا مؤشر جيد للغاية".ووفقًا لبوتين، فإن روسيا مستعدة أيضًا لتقديم المساعدة الفنية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية".ونوه إلى أن عمليات التسليم تتم على أساس تفضيلي للإعفاء من الرسوم الجمركية بناء على طلب رئيس قيرغيزستان.
https://sputnikarabic.ae/20220914/روسيا-تدعو-قرغيزيا-وطاجيكستان-لاتخاذ-تدابير-لمنع-الاستفزازات-على-الحدود-بين-البلدين-1067740818.html
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روسيا, أخبار قرغيزستان
بوتين: لا تزال روسيا الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لقرغيزستان
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن روسيا تبقى الشريك التجاري والاقتصادي الرائد لقيرغيزستان، حيث نما حجم التجارة بين البلدين العام الماضي بنسبة 46.6%، وفي الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 30% أخرى".
وأوضح بوتين في لقاء مع نظيره القرغيزستاني صدير جابروف على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون: "تظل روسيا شريكًا تجاريًا واقتصاديًا رائدًا (لقرغيزستان)، ففي العام الماضي شهدنا زيادة ملحوظة في حجم التجارة، وهذا العام تنمو بوتيرة جيدة جدًا وصلت العام الماضي إلى نسبة 46.6%، وهذا العام شهدت الأشهر الخمسة الأولى زيادة أخرى بنسبة 30% وهذا مؤشر جيد للغاية".
وأضاف بوتين: "روسيا تواصل تقديم الدعم الاقتصادي لقرغيزستان فقد بلغت المساعدة المالية العام الماضي 20 مليون دولار، وتم تخصيص 1.5 مليون دولار أخرى هذا العام لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية".
ووفقًا لبوتين، فإن روسيا مستعدة أيضًا لتقديم المساعدة الفنية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية".
وأشار بوتين إلى أنه في يوليو/تموز الماضي تم التوقيع على أمر حكومي بتوريد معدات الإطفاء وطائرات الهليكوبتر مع تخصيص ما يقرب من 1.5 مليار روبل لهذه الأغراض.
ونوه إلى أن عمليات التسليم تتم على أساس تفضيلي للإعفاء من الرسوم الجمركية بناء على طلب رئيس قيرغيزستان.