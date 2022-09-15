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https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-يعلن-عن-اتفاقية-تعاون-كبيرة-بين-روسيا-وإيران-1067774153.html
بوتين يعلن عن اتفاقية تعاون كبيرة بين روسيا وإيران
بوتين يعلن عن اتفاقية تعاون كبيرة بين روسيا وإيران
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران في مراحله الأخيرة. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
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إيران
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وأضاف بوتين في لقاء جمعه مع رئيسي على هامش أعمال قمة شنغهاي، إن "العمل على اتفاقية كبيرة جديدة بين روسيا وإيران، والتي ستمثل علاقة التعاون، في مراحله الأخيرة".وقال بوتين "أتذكر كيف استقبلنا المرشد الأعلى لإيران بحرارة في طهران مؤخرا، بفضل دعمه، هناك العديد من المشاريع تمضي قدمًا. نحن مهتمون بدعمه في المستقبل. أرجو أن تنقلوا إليه أطيب تمنياتي".هذا وكان بوتين قد ألتقى خامنئي في 22 يوليو/تموز خلال زيارة رسمية إلى إيران.
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إيران

بوتين يعلن عن اتفاقية تعاون كبيرة بين روسيا وإيران

10:11 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Sergei Savostyanov/Pool / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إيران 19 يوليو 2022
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، و الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Sergei Savostyanov/Pool
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إن العمل على اتفاقية تعاون جديدة بين روسيا وإيران في مراحله الأخيرة.
وأضاف بوتين في لقاء جمعه مع رئيسي على هامش أعمال قمة شنغهاي، إن "العمل على اتفاقية كبيرة جديدة بين روسيا وإيران، والتي ستمثل علاقة التعاون، في مراحله الأخيرة".
وأشار بوتين إلى أن العديد من مشاريع روسيا وإيران تمضي قدما بفضل دعم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وموسكو مهتمة بدعمه أكثر.
وقال بوتين "أتذكر كيف استقبلنا المرشد الأعلى لإيران بحرارة في طهران مؤخرا، بفضل دعمه، هناك العديد من المشاريع تمضي قدمًا. نحن مهتمون بدعمه في المستقبل. أرجو أن تنقلوا إليه أطيب تمنياتي".
هذا وكان بوتين قد ألتقى خامنئي في 22 يوليو/تموز خلال زيارة رسمية إلى إيران.
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