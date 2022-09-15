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https://sputnikarabic.ae/20220915/خلال-لقائه-وزير-الخارجية-الإماراتي-في-تل-أبيب-هرتزوغ-التطبيع-مع-أبو-ظبي-نقلة-نوعية-للشرق-الأوسط-1067787285.html
خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتي في تل أبيب.. هرتزوغ: التطبيع مع أبو ظبي نقلة نوعية للشرق الأوسط
خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتي في تل أبيب.. هرتزوغ: التطبيع مع أبو ظبي نقلة نوعية للشرق الأوسط
استقبل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في تل أبيب. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:39+0000
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وأعرب هرتزوغ عن تشريفه بزيارة عبد الله بن زايد لبلاده، واصفا إياها بالزيارة "المباركة لدولة إسرائيل"، والتي تأتي في الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق التطبيع بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي "اتفاق إبراهام".وأفاد الرئيس الإسرائيلي بأن "اتفاق إبراهام يمثل نقلة نوعية لمنطقة الشرق الأوسط، وأنه حدث كبير وسيغير واقع المنطقة، ومنح حيزا ومنبرا للأصوات الجديدة وأفقا مشرقا لأولادنا"، على حد قوله.وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قد وصل، مساء الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل".وأضافت أن وفدا رسميا اقتصاديا رفيع المستوى رافق وزير الخارجية الإماراتي في زيارته التي تأتي بالتزامن "مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".ومن المقرر أن يبحث عبد الله بن زايد خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين "عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية"، وفق الوكالة.من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "وصل وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، في أول زيارة له في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين".وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

خلال لقائه وزير الخارجية الإماراتي في تل أبيب.. هرتزوغ: التطبيع مع أبو ظبي نقلة نوعية للشرق الأوسط

12:39 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / AMOS BEN GERSHOMولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022
ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، في الإمارات العربية المتحدة، 30 يناير/ كانون الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / AMOS BEN GERSHOM
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استقبل الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتزوغ، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في تل أبيب.
وأعرب هرتزوغ عن تشريفه بزيارة عبد الله بن زايد لبلاده، واصفا إياها بالزيارة "المباركة لدولة إسرائيل"، والتي تأتي في الذكرى الثانية للتوقيع على اتفاق التطبيع بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي "اتفاق إبراهام".
وأفاد الرئيس الإسرائيلي بأن "اتفاق إبراهام يمثل نقلة نوعية لمنطقة الشرق الأوسط، وأنه حدث كبير وسيغير واقع المنطقة، ومنح حيزا ومنبرا للأصوات الجديدة وأفقا مشرقا لأولادنا"، على حد قوله.
وكان وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، قد وصل، مساء الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): "وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اليوم إلى تل أبيب في زيارة رسمية لدولة إسرائيل".
وأضافت أن وفدا رسميا اقتصاديا رفيع المستوى رافق وزير الخارجية الإماراتي في زيارته التي تأتي بالتزامن "مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل".
ومن المقرر أن يبحث عبد الله بن زايد خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين "عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية"، وفق الوكالة.
من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" العبرية: "وصل وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد إلى إسرائيل، في أول زيارة له في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين".
وفي 15 سبتمبر/أيلول 2020 وقعت إسرائيل، في واشنطن وبرعاية من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع كل من الإمارات والبحرين، ومنذ ذلك الوقت وقع البلدان العديد من الاتفاقات في مجالات بينها الطيران والسياحة والتجارة والرياضة.
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