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https://sputnikarabic.ae/20220915/رئيس-الصين-يعلن-الاستعداد-لدعم-روسيا-في-القضايا-التي-تؤثر-على-المصالح-الأساسية-للبلدين-1067792708.html
رئيس الصين يعلن الاستعداد لدعم روسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين
رئيس الصين يعلن الاستعداد لدعم روسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، إن الصين مستعدة لدعم روسيا في... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T14:09+0000
2022-09-15T14:09+0000
الصين
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ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله "إن الصين مستعدة لتقديم دعم متبادل وفعال لروسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين، لتعميق التعاون العملي في مجالات مثل التجارة والزراعة والاتصالات".وأشار إلى أنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التنسيق داخل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس والمنظمات الدولية الأخرى.يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتضم في عضويتها كلا من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة "شريك الحوار" لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
https://sputnikarabic.ae/20220915/بوتين-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-سيصل-لمستويات-قياسية-1067785874.html
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الصين

رئيس الصين يعلن الاستعداد لدعم روسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين

14:09 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenovالرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار مؤتمر شنغهاي للتعاون، سمرقند، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / Alexander Nemenov
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الخميس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، إن الصين مستعدة لدعم روسيا في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله "إن الصين مستعدة لتقديم دعم متبادل وفعال لروسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين، لتعميق التعاون العملي في مجالات مثل التجارة والزراعة والاتصالات".

وأضاف الرئيس الصيني: "يجب على الطرفين حماية مصالح الأمن الإقليمي، وكذلك مصالح الدول النامية والأسواق الناشئة".

وأشار إلى أنه يتعين على روسيا والصين تعزيز التنسيق داخل منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس والمنظمات الدولية الأخرى.
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يذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وتضم في عضويتها كلا من الهند وكازاخستان والصين وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، بالإضافة لدول مراقبة مثل أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا، ودول شريكة مثل أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا.
في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه في سبتمبر/أيلول 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة ومنح صفة "شريك الحوار" لمصر وقطر والمملكة العربية السعودية. وهذا العام، تقدمت بيلاروسيا رسميًا بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية.
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