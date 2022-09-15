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قائدة عسكرية أمريكية تحذر من "تهديد الصين للبيئة" في أمريكا اللاتينية
قائدة عسكرية أمريكية تحذر من "تهديد الصين للبيئة" في أمريكا اللاتينية
حذرت لورا ريتشاردسون، قائدة القيادة الجنوبية الأمريكية، من "تهديد صيني" للبيئة في أمريكا اللاتينية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T13:29+0000
2022-09-15T13:29+0000
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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ريتشاردسون زعمها بأن المشاريع العملاقة التي تمولها الصين تسبب أضرارا للبيئة في قارة أمريكا اللاتينية التي تعاني من الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات أيضا.وأضافت القائدة العسكرية أن "الدراسات المستقلة التي أجرتها منظمات أمريكية لاتينية خلصت إلى أن الكثير من المشاريع العملاقة التي تمولها الصين تسبب تآكل الأنهار وتلوث المياه وتدمير الأراضي الخصبة وزعزعة استقرار النظم البيئية الهشة".واتهمت ريتشاردسون الأساطيل الصينية لصيد السمك بأنها تتمركز باستمرار قبالة المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر غالاباغوس وأنها تهدد نظامها البيئي الهش الذي أدرج على قائمة الأمم المتحدة للتراث العالمي، كما اتهمت الشركات الصينية ببناء سدود كهرومائية سيئة في الإكوادور وكذلك استغلال النفط والمعادن هناك.واختتمت ريتشاردسون تصريحاتها بأن المنظمات المرتبطة بالصين "تحاول التلاعب بالسكان من خلال حملات التضليل والأنشطة الإلكترونية الخبيثة وتواصل دعم الأنظمة الاستبدادية في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا".
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قائدة عسكرية أمريكية تحذر من "تهديد الصين للبيئة" في أمريكا اللاتينية

13:29 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / Lula Sampaioحرائق غابات الأمازون، البرازيل أغسطس/ آب 2019
حرائق غابات الأمازون، البرازيل أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / Lula Sampaio
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حذرت لورا ريتشاردسون، قائدة القيادة الجنوبية الأمريكية، من "تهديد صيني" للبيئة في أمريكا اللاتينية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ريتشاردسون زعمها بأن المشاريع العملاقة التي تمولها الصين تسبب أضرارا للبيئة في قارة أمريكا اللاتينية التي تعاني من الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات أيضا.
جاءت تصريحات ريتشاردسون خلال مؤتمر الدفاع في أمريكا الجنوبية المنعقد في كيتو، والتي أوضحت فيها أن "فاعلين مثل جمهورية الصين الشعبية يسببون أيضا أضرارا في منطقتنا".
وأضافت القائدة العسكرية أن "الدراسات المستقلة التي أجرتها منظمات أمريكية لاتينية خلصت إلى أن الكثير من المشاريع العملاقة التي تمولها الصين تسبب تآكل الأنهار وتلوث المياه وتدمير الأراضي الخصبة وزعزعة استقرار النظم البيئية الهشة".
واتهمت ريتشاردسون الأساطيل الصينية لصيد السمك بأنها تتمركز باستمرار قبالة المنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر غالاباغوس وأنها تهدد نظامها البيئي الهش الذي أدرج على قائمة الأمم المتحدة للتراث العالمي، كما اتهمت الشركات الصينية ببناء سدود كهرومائية سيئة في الإكوادور وكذلك استغلال النفط والمعادن هناك.
واختتمت ريتشاردسون تصريحاتها بأن المنظمات المرتبطة بالصين "تحاول التلاعب بالسكان من خلال حملات التضليل والأنشطة الإلكترونية الخبيثة وتواصل دعم الأنظمة الاستبدادية في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا".
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