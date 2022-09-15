https://sputnikarabic.ae/20220915/مادورو-فنزويلا-يمكنها-تزويد-السوق-العالمية-بالغاز-والنفط-1067786888.html
مادورو: فنزويلا يمكنها تزويد السوق العالمية بالغاز والنفط
مادورو: فنزويلا يمكنها تزويد السوق العالمية بالغاز والنفط
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده يمكنها تزويد السوق العالمية بالغاز والنفط، مشيرا إلى أن فرض عقوبات على روسيا هو السبب في أزمة الطاقة العالمية. 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T12:34+0000
2022-09-15T12:34+0000
2022-09-15T12:34+0000
اقتصاد
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جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت خلال زيارة هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".وأكد مادورو أن كاراكاس ترغب في توفير ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي من النفط والغاز بطريقة مستقرة، مشيرا إلى أن سحب الاستثمارات من بلاده خلال السنوات الماضية تسبب في انخفاض إنتاجها.وتابع: "لكنه تم إصلاح الصناعة النفطية ليصل الإنتاج الحالي إلى نحو 700 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 2.3 مليون برميل في 2002".يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على فنزويلا عقب فوز مادورو في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة عام 2018، لكن الإدارة الأمريكية خففت تلك العقوبات في مايو/ أيار الماضي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.ووصف رئيس فنزويلا العقوبات المفروضة على روسيا بأنها "غير منطقية وغير مبررة".
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اقتصاد
مادورو: فنزويلا يمكنها تزويد السوق العالمية بالغاز والنفط
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده يمكنها تزويد السوق العالمية بالغاز والنفط، مشيرا إلى أن فرض عقوبات على روسيا هو السبب في أزمة الطاقة العالمية.
جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحاته جاءت خلال زيارة هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأكد مادورو أن كاراكاس ترغب في توفير ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي
من النفط والغاز بطريقة مستقرة، مشيرا إلى أن سحب الاستثمارات من بلاده خلال السنوات الماضية تسبب في انخفاض إنتاجها.
وتابع: "لكنه تم إصلاح الصناعة النفطية
ليصل الإنتاج الحالي إلى نحو 700 ألف برميل يوميا مقارنة بـ 2.3 مليون برميل في 2002".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على فنزويلا عقب فوز مادورو في الانتخابات التي قاطعتها المعارضة عام 2018، لكن الإدارة الأمريكية خففت تلك العقوبات في مايو/ أيار الماضي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية
.
ووصف رئيس فنزويلا العقوبات المفروضة على روسيا بأنها "غير منطقية وغير مبررة".