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https://sputnikarabic.ae/20220915/ماكرون-والعاهل-الأردني-يدعوان-لعقد-مؤتمر-إقليمي-جديد-يضم-السعودية-وإيران-1067765633.html
ماكرون والعاهل الأردني يدعوان لعقد مؤتمر إقليمي جديد يضم السعودية وإيران
ماكرون والعاهل الأردني يدعوان لعقد مؤتمر إقليمي جديد يضم السعودية وإيران
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى "عقد مؤتمر إقليمي جديد في أسرع وقت ممكن، حول الشرق الأوسط، يضم السعودية وإيران". 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T09:03+0000
2022-09-15T09:03+0000
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وأفادت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، بأنه "خلال لقاء في قصر الإليزيه، تطرق ماكرون والملك عبد الله إلى الرهانات الإقليمية ولا سيما الملف النووي الإيراني ومكافحة الإرهاب والوضع في العراق".وأضافت أنه "في ظل الوضع الإقليمي الراهن اتفقا على ضرورة عقد مؤتمر جديد على غرار مؤتمر بغداد في أغسطس/ آب 2021، في أسرع وقت ممكن".وذكرت الرئاسة الفرنسية، أن هذا اللقاء يشكل "مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسيتيح مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".واستقبل ماكرون وزوجته، أمس الأربعاء، ملك الأردن والملكة وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله في الفناء الرئيسي للقصر الرئاسي أمام حشد من المصورين.وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
https://sputnikarabic.ae/20220912/إيران-المضي-في-المفاوضات-مع-السعودية-يتوقف-على-تنفيذ-التفاهمات-السابقة-1067639542.html
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أخبار فرنسا , أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أخبار الأردن
أخبار فرنسا , أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أخبار الأردن

ماكرون والعاهل الأردني يدعوان لعقد مؤتمر إقليمي جديد يضم السعودية وإيران

09:03 GMT 15.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته يستقبلان ملك الأردن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله في الفناء الرئيسي للقصر الرئاسي
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته يستقبلان ملك الأردن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله في الفناء الرئيسي للقصر الرئاسي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إلى "عقد مؤتمر إقليمي جديد في أسرع وقت ممكن، حول الشرق الأوسط، يضم السعودية وإيران".
وأفادت الرئاسة الفرنسية، في بيان لها، بأنه "خلال لقاء في قصر الإليزيه، تطرق ماكرون والملك عبد الله إلى الرهانات الإقليمية ولا سيما الملف النووي الإيراني ومكافحة الإرهاب والوضع في العراق".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2022
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12 سبتمبر, 14:29 GMT
وأضافت أنه "في ظل الوضع الإقليمي الراهن اتفقا على ضرورة عقد مؤتمر جديد على غرار مؤتمر بغداد في أغسطس/ آب 2021، في أسرع وقت ممكن".
وذكرت الرئاسة الفرنسية، أن هذا اللقاء يشكل "مرحلة جديدة في الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسيتيح مواصلة العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية".
واستقبل ماكرون وزوجته، أمس الأربعاء، ملك الأردن والملكة وولي العهد الأمير حسين بن عبد الله في الفناء الرئيسي للقصر الرئاسي أمام حشد من المصورين.
وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.
وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.
وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
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