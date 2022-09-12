https://sputnikarabic.ae/20220912/إيران-المضي-في-المفاوضات-مع-السعودية-يتوقف-على-تنفيذ-التفاهمات-السابقة-1067639542.html

إيران: المضي في المفاوضات مع السعودية يتوقف على تنفيذ التفاهمات السابقة

إيران: المضي في المفاوضات مع السعودية يتوقف على تنفيذ التفاهمات السابقة

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، المملكة العربية السعودية، إلى تبني نهج بناء لتحسين العلاقات. 12.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-12T14:29+0000

2022-09-12T14:29+0000

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "إيران ليس لديها شروط مسبقة في محادثاتها مع السعودية"، مؤكدا أن إيران "سترد بشكل متناسب على أي خطوة بناءة من جانب السعودية"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وأضاف كنعاني، "ما يساعد على إرساء الاستقرار في المنطقة هو الاهتمام بالمصالح الوطنية العامة، ولطالما أكدنا استعدادنا للتفاعل وإجراء محادثات مع الدول المجاورة والصديقة في المنطقة، ونعتقد أن تبني سياسات غير بناءة وغير مبدئية لا يفيد مسار المفاوضات".وأکد أن "المضي في المفاوضات مع السعودية يتوقف على تنفيذ التفاهمات السابقة"، مضيفا أن بلاده "ترحب بأي خطوة إيجابية".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أكد أن تعزيز العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية، يصب في صالح الأمن في المنطقة ككل، معتبرا أن إعادة بناء وتعزيز العلاقات بين السعودية وإيران يخدم أمن المنطقة.وعن جلسات الحوار التي عقدت بين إيران والمملكة، قال رئيسي: "كانت مفيدة، ومع استكمال تنفيذ الاتفاقات السابقة سيتمهد الطريق لتعزيز التفاعل".وأجرت السعودية وإيران 5 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة السادسة من هذا الحوار قريبا.وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر النمر بعد إدانته بتهمة الإرهاب.وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة "أنصار الله" المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

https://sputnikarabic.ae/20220830/الرئيس-الإيراني-جولات-الحوار-مع-السعودية-كانت-مفيدة-1067058333.html

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