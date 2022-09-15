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مفوضة أممية تدعو لوقف العقوبات "أحادية الجانب"
مفوضة أممية تدعو لوقف العقوبات "أحادية الجانب"
قالت ألينا دوغان، المفوضة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، إن... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T16:52+0000
2022-09-15T16:52+0000
منظمة الأمم المتحدة
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وأضافت دوغان: "الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير فعالة، سيساعد نظام المراقبة الشامل الخبراء على جمع المعلومات حول العقوبات والتحقق منها، وأدعو الدول إلى حل النزاعات الدولية من خلال آليات دولية أخلاقية ورفع جميع العقوبات التي تشكل إجراءات قسرية أحادية الجانب".وتشير نصوص المناقشات على موقع مجلس حقوق الإنسان إلى أن بعض المتحدثين ذكروا أن العقوبات تتعارض مع القانون الدولي والقانون الأساسي لحقوق الإنسان وغالبًا ما تؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي، مما يؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية خطيرة.وفرض الغرب منذ بداية العملية العسكرية الروسية لحماية سكان إقليم دونباس في 24 شباط/فبراير عددا مهولا من العقوبات على روسيا استهدفت كل قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية.
https://sputnikarabic.ae/20220911/الخزانة-الأمريكية-نرى-مخاطر-ارتفاع-أسعار-النفط-في-فصل-الشتاء-بسبب-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1067604711.html
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منظمة الأمم المتحدة
منظمة الأمم المتحدة

مفوضة أممية تدعو لوقف العقوبات "أحادية الجانب"

16:52 GMT 15.09.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
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قالت ألينا دوغان، المفوضة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية على التمتع بحقوق الإنسان، في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس، إن الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير فعالة، ويجب على الدول رفع جميع العقوبات.
وأضافت دوغان: "الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير فعالة، سيساعد نظام المراقبة الشامل الخبراء على جمع المعلومات حول العقوبات والتحقق منها، وأدعو الدول إلى حل النزاعات الدولية من خلال آليات دولية أخلاقية ورفع جميع العقوبات التي تشكل إجراءات قسرية أحادية الجانب".
وتشير نصوص المناقشات على موقع مجلس حقوق الإنسان إلى أن بعض المتحدثين ذكروا أن العقوبات تتعارض مع القانون الدولي والقانون الأساسي لحقوق الإنسان وغالبًا ما تؤدي إلى عدم الاستقرار الداخلي، مما يؤدي إلى حدوث كوارث إنسانية خطيرة.
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2022
الخزانة الأمريكية: نرى مخاطر ارتفاع أسعار النفط في فصل الشتاء بسبب العقوبات المفروضة على روسيا
11 سبتمبر, 17:07 GMT
"في سياق الوباء والوضع الاقتصادي الصعب، انتهكت الجزاءات الأحادية حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الوجود والصحة والتنمية، وأدى استخدام التدابير القسرية الانفرادية إلى تدمير النظم الداخلية والبطالة والركود في المجتمع، والتطور العلمي".
وفرض الغرب منذ بداية العملية العسكرية الروسية لحماية سكان إقليم دونباس في 24 شباط/فبراير عددا مهولا من العقوبات على روسيا استهدفت كل قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى الرياضية.
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