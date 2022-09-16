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أردوغان: تركيا تتوقع توسيع التعاون الأمني مع منظمة شنغهاي
أردوغان: تركيا تتوقع توسيع التعاون الأمني مع منظمة شنغهاي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتأمل في توسيع التعاون مع منظمة شنغهاي ولاسيما في المجال الأمني. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:29+0000
2022-09-16T10:29+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في القمة، قائلا: "إن منظمة شنغهاي للتعاون منصة محترمة وموثوقة للغاية يتم من خلالها الترويج لأفكار التسامح والتعاون. وتعتقد تركيا بصدق أن تطوير العلاقات بين أنقرة ومنظمة شنغهاي للتعاون سيستمر. ونتأمل توسيع التعاون مع المنظمة ولا سيما في المجال الأمني".وجاء في البيان الختامي للقمة: "أشارت الدول الأعضاء إلى نتائج اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (طشقند، 24-25 أغسطس/آب 2022) وأعربوا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".كما شددت دول منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب (مهمة سلام) لزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة للمنظمات الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب.
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أخبار تركيا اليوم
أخبار تركيا اليوم

أردوغان: تركيا تتوقع توسيع التعاون الأمني مع منظمة شنغهاي

10:29 GMT 16.09.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARDالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2022
© AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تتأمل في توسيع التعاون مع منظمة شنغهاي ولاسيما في المجال الأمني.
وأضاف أردوغان في كلمة ألقاها في القمة، قائلا: "إن منظمة شنغهاي للتعاون منصة محترمة وموثوقة للغاية يتم من خلالها الترويج لأفكار التسامح والتعاون. وتعتقد تركيا بصدق أن تطوير العلاقات بين أنقرة ومنظمة شنغهاي للتعاون سيستمر. ونتأمل توسيع التعاون مع المنظمة ولا سيما في المجال الأمني".

وأعربت دول المنظمة، اليوم الجمعة، عن اعتزامها زيادة التعاون في مجال الدفاع والأمن.

وجاء في البيان الختامي للقمة: "أشارت الدول الأعضاء إلى نتائج اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون (طشقند، 24-25 أغسطس/آب 2022) وأعربوا عن تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن".

كما شددت دول منظمة شنغهاي للتعاون على أهمية عقد تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب (مهمة سلام) لزيادة مستوى التفاعل في مكافحة التشكيلات المسلحة للمنظمات الإرهابية الدولية وتحسين أساليب مكافحة الإرهاب.
منظمة شنغهاي: طريق التوسع - سبوتنيك عربي
منظمة شنغهاي: طريق التوسع
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