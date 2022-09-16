https://sputnikarabic.ae/20220916/بعد-الاعتداءات-المتكررة-لبنان-يقرر-إغلاق-جميع-المصارف-بداية-من-الاثنين-1067821920.html
بعد الاعتداءات المتكررة... لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف
بعد الاعتداءات المتكررة... لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف
أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق جميع المصارف لمدة 3 أيام، ابتداءً من الاثنين المقبل، بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T10:55+0000
2022-09-16T10:55+0000
2022-09-16T11:08+0000
لبنان
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1067717458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0f80255c7b7edb9cd1c216768ad3c49.jpg
وحسب موقع قناة "الجديد"، اتخذت الجمعية قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 سبتمبر/أيلول، استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.وأضافت أن الجمعية ستجتمع، في مطلع الأسبوع المقبل، للنظر بشأن الخطوات التالية. وأكدت الجمعية على نبذ العنف بجميع أشكاله، لافتة إلى أن العنف لم ولن يكون هو الحل. وأوضحت أن الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة الأزمة كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تُحل إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بالاعتبار جميع المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل.وشددت على أن سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.وبينت الجمعية أن القرار يأتي بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية، وكذلك بعد أخذها بالاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام.
https://sputnikarabic.ae/20220914/-اقتحام-بنك-واحتجاز-رهائن-في-لبنان-للمطالبة-بودائع-مالية-فيديو-1067707635.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1067717458_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_7672e31f96331eb1e03034a0105be19d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
بعد الاعتداءات المتكررة... لبنان يقرر إغلاق جميع المصارف
10:55 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 11:08 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت جمعية المصارف في لبنان، اليوم الجمعة، أنها قررت إغلاق جميع المصارف لمدة 3 أيام، ابتداءً من الاثنين المقبل، بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة.
وحسب موقع
قناة "الجديد"، اتخذت الجمعية قراراً بإقفال المصارف أيام 19 – 20 – 21 سبتمبر/أيلول، استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.
وأضافت أن الجمعية ستجتمع، في مطلع الأسبوع المقبل، للنظر بشأن الخطوات التالية.
وأكدت الجمعية على نبذ العنف بجميع أشكاله، لافتة إلى أن العنف لم ولن يكون هو الحل.
وأوضحت أن الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة الأزمة كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تُحل إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بالاعتبار جميع المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل.
كما اعتذرت الجمعية من جميع المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال.
وشددت على أن سلامة موظفيها وزبائنها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وبينت الجمعية أن القرار يأتي بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف
وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية، وكذلك بعد أخذها بالاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن الموجودين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام.