https://sputnikarabic.ae/20220916/ترودو-وزيلينسكي-يناقشان-إرسال-المزيد-من-المساعدات-العسكرية-إلى-أوكرانيا--1067805657.html
ترودو وزيلينسكي يناقشان إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
ترودو وزيلينسكي يناقشان إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
قال مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهما ناقشا إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف قبل فصل الشتاء. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T01:41+0000
2022-09-16T01:41+0000
2022-09-16T01:41+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان مكتب ترودو يوم الخميس: "كرر رئيس الوزراء ... دعم كندا القوي المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية"، مضيفا "كما ناقش القادة الحاجة إلى زيادة الدعم مع اقتراب فصل الشتاء".وقدمت كندا لأوكرانيا 473 مليون دولار كمساعدات عسكرية منذ فبراير 2022.وفي وقت سابق من يوم الخميس، أذنت إدارة بايدن بتقديم 600 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، مما يرفع المجموع الأمريكي إلى 15.8 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.وتتضمن الحزمة الجديدة ذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، وقذائف المدفعية الموجهة بدقة، وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، من بين معدات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيس-المفوضية-الأوروبية-يجب-على-الاتحاد-الأوروبي-أن-يزود-أوكرانيا-بالدبابات-1067805524.html
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أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
أخبار كندا, أخبار أوكرانيا
ترودو وزيلينسكي يناقشان إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا
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قال مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنهما ناقشا إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى كييف قبل فصل الشتاء.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بيان مكتب ترودو يوم الخميس: "كرر رئيس الوزراء ... دعم كندا القوي المستمر لأوكرانيا، بما في ذلك المساعدة العسكرية"، مضيفا "كما ناقش القادة الحاجة إلى زيادة الدعم مع اقتراب فصل الشتاء".
وقدمت كندا لأوكرانيا 473 مليون دولار كمساعدات عسكرية منذ فبراير 2022.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، أذنت إدارة بايدن بتقديم 600 مليون دولار أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا،
مما يرفع المجموع الأمريكي إلى 15.8 مليار دولار منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه.
وتتضمن الحزمة الجديدة ذخيرة لأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)، وقذائف المدفعية الموجهة بدقة، وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار، من بين معدات أخرى.