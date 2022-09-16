https://sputnikarabic.ae/20220916/رئيس-المفوضية-الأوروبية-يجب-على-الاتحاد-الأوروبي-أن-يزود-أوكرانيا-بالدبابات-1067805524.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يزود أوكرانيا بالدبابات
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يزود أوكرانيا بالدبابات
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الخميس إن الدول الأوروبية يجب أن تأخذ طلبات كييف بتسليم الدبابات على محمل الجد. 16.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-16T01:07+0000
2022-09-16T01:07+0000
2022-09-16T01:08+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg
برلين - سبوتنيك. وقالت فون دير لين لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا قالوا إنهم [سلطات كييف] بحاجة إلى دبابات، فعلينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد ونزودهم بها".وأضافت أنه من الضروري تزويد أوكرانيا "بأي" أسلحة تحتاجها، وكذلك دعم كييف بأموال بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار)".في 24 فبراير، بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا.وفي أبريل، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220915/الولايات-المتحدة-قلقون-إزاء-اصطفاف-الصين-إلى-جانب-روسيا-1067802628.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acfebb99648cc8e3f1da39dfd3b6e46b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يزود أوكرانيا بالدبابات
01:07 GMT 16.09.2022 (تم التحديث: 01:08 GMT 16.09.2022) تابعنا عبر
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين، يوم الخميس إن الدول الأوروبية يجب أن تأخذ طلبات كييف بتسليم الدبابات على محمل الجد.
برلين - سبوتنيك
. وقالت فون دير لين لصحيفة "بيلد" الألمانية: "إذا قالوا إنهم [سلطات كييف] بحاجة إلى دبابات، فعلينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد ونزودهم بها".
وأضافت أنه من الضروري تزويد أوكرانيا "بأي" أسلحة تحتاجها، وكذلك دعم كييف بأموال بقيمة 5 مليارات يورو (5 مليارات دولار)".
في 24 فبراير، بدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا
، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين. وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات شاملة على روسيا مع زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا.
وفي أبريل، أرسلت روسيا مذكرة إلى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تدين مساعدتها العسكرية لأوكرانيا.
وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن أي شحنات أسلحة على الأراضي الأوكرانية ستكون "أهدافا مشروعة" للقوات الروسية.