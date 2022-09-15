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https://sputnikarabic.ae/20220915/الولايات-المتحدة-قلقون-إزاء-اصطفاف-الصين-إلى-جانب-روسيا-1067802628.html
الولايات المتحدة: قلقون إزاء اصطفاف الصين إلى جانب روسيا
الولايات المتحدة: قلقون إزاء اصطفاف الصين إلى جانب روسيا
علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في... 15.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-15T19:43+0000
2022-09-15T19:43+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن- سبوتنيك. وقالت جان بيير خلال إفادة صحافية: "لقد أعربنا عن مخاوفنا إزاء اصطفاف الصين بجانب روسيا وعلاقاتها معها". وأضافت أن لقاء الزعيمين الروسي والصيني اليوم يُعد مثالا على هذا الاصطفاف.قال الرئيس الصيني اليوم الخميس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، إن الصين مستعدة لدعم روسيا في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين.ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله "إن الصين مستعدة لتقديم دعم متبادل وفعال لروسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين، ولتعميق التعاون العملي في مجالات مثل التجارة والزراعة والاتصالات".من جانبه قال الرئيس بوتين خلال الاجتماع، إن روسيا تقدر بشدة موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وتتفهم المخاوف في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه سيشرح موقف موسكو بالتفصيل خلال المحادثات.وأضاف بوتين: "محاولات بناء عالم أحادي القطب اتخذت في الآونة الأخيرة شكلا قبيحا جدا وغير مقبول على الإطلاق للغالبية العظمى من الدول على الكوكب". وأكد أن بلاده تدين الاستفزازات الأمريكية في مضيق تايوان.
https://sputnikarabic.ae/20220914/بعد-ضم-مصر-وقطر-ما-هى-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1067737683.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة: قلقون إزاء اصطفاف الصين إلى جانب روسيا

19:43 GMT 15.09.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورلقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022
لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير على لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الأوزبكية سمرقند، معربة عن قلق الولايات المتحدة إزاء مدى اصطفاف الصين إلى جانب روسيا.
واشنطن- سبوتنيك. وقالت جان بيير خلال إفادة صحافية: "لقد أعربنا عن مخاوفنا إزاء اصطفاف الصين بجانب روسيا وعلاقاتها معها". وأضافت أن لقاء الزعيمين الروسي والصيني اليوم يُعد مثالا على هذا الاصطفاف.
قال الرئيس الصيني اليوم الخميس خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، إن الصين مستعدة لدعم روسيا في القضايا التي تمس المصالح الأساسية للبلدين.
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ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الزعيم الصيني قوله "إن الصين مستعدة لتقديم دعم متبادل وفعال لروسيا في القضايا التي تؤثر على المصالح الأساسية للبلدين، ولتعميق التعاون العملي في مجالات مثل التجارة والزراعة والاتصالات".
من جانبه قال الرئيس بوتين خلال الاجتماع، إن روسيا تقدر بشدة موقف الصين المتوازن بشأن الأزمة الأوكرانية وتتفهم المخاوف في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه سيشرح موقف موسكو بالتفصيل خلال المحادثات.
وأضاف بوتين: "محاولات بناء عالم أحادي القطب اتخذت في الآونة الأخيرة شكلا قبيحا جدا وغير مقبول على الإطلاق للغالبية العظمى من الدول على الكوكب". وأكد أن بلاده تدين الاستفزازات الأمريكية في مضيق تايوان.
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